O futuro da confiança passa por aqui

Você provavelmente não sabe, mas a Valid é uma empresa que faz parte do seu dia a dia. Basta olhar para a sua wallet (física ou digital) ou smartphone que você provavelmente vai encontrar um produto essencial para a sua vida produzido pela Valid. Pode ser o seu RG, a sua CNH, o seu cartão de crédito, a sua fatura digital ou informe do IR recebido por e-mail, ou mesmo o chip do seu smartphone. Há uma série de serviços que utilizam tecnologias para validação de identidade fornecidas pela empresa a grandes clientes, tanto corporativos do setor bancário e telecom quanto governamentais.

Empresa de capital aberto (VLID3 na Bolsa de Valores), a Valid alcançou em 2021 e 2022 os melhores resultados de sua história, que está completando 65 anos. A receita líquida de 2021 chegou a R$ 2,2 bilhões – alta de 13,3% em relação ao balanço anterior –, com Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 331 milhões, acréscimo de 64% em comparação a 2020. E em 2022 os números serão ainda mais expressivos.

Ao contrário da maioria das empresas de tecnologia, a Valid acumula uma longa trajetória, o que a torna a empresa terceira de confiança que mais lidou com dados sensíveis da sociedade brasileira. A relevância da Valid como terceira de confiança ganha agora contornos digitais para garantir a integridade do genuíno individual na complexidade do mundo phygital, conceito que funde físico e digital. Esse fator consolida o nível de confiança dos clientes já conquistados e reforça as expectativas positivas em relação ao futuro – afinal, a inovação e a reinvenção estão presentes desde os primeiros passos da companhia.

Referência global

Essa história começou em 1957, quando a empresa inglesa Thomas de La Rue instalou uma subsidiária no Brasil, com a perspectiva de fornecer serviços de produção de cédulas e moedas. Após as tratativas preliminares que motivaram a vinda para o Brasil, no entanto, os planos do governo mudaram com a decisão de concentrar essas atividades na estrutura pública.

A saída foi adaptar os equipamentos já instalados para outros tipos de serviços. Ao longo dos anos, a empresa foi acompanhando a evolução tecnológica dos setores em que atuava, tornando-se produtora de cartões telefônicos e cartões bancários. Ao mesmo tempo, consolidava-se como referência na emissão segura de documentos, já sendo parte da American Bank Note Corporation (AbNote).

Após a abertura de capital, em 2006, a filial brasileira ganhou peso e tornou-se uma empresa independente. Em 2009, adquiriu a antiga matriz do grupo. Rebatizada no ano seguinte de Valid, a organização sediada no Brasil está presente atualmente em 16 países, com mais de 4 mil funcionários.

Foco no futuro

Boa parte da força de trabalho da Valid – 1.200 pessoas – está concentrada na unidade de Sorocaba (SP). Já em um coworking próximo à Avenida Paulista, ou atuando em home office, há uma equipe de 200 profissionais voltados exclusivamente ao desenvolvimento de tecnologias, incluindo uma série de novos segmentos de atuação. O objetivo que une todas essas iniciativas, conectadas às três verticais de atuação da Valid (Valid ID, Valid Mobile e Valid Pay), é tornar as atividades empresariais ou governamentais mais seguras e eficientes.

Alguns exemplos são a simplificação do processo de compra de imóveis (com redução do tempo médio de 60 dias para apenas dez dias), câmeras que checam automaticamente a presença dos estudantes nas salas de aula (economizando-se, assim, o grande número de horas dedicadas anualmente a essa atividade) e a instalação de chips em embalagens de produtos, permitindo o mapeamento em tempo real do estoque.