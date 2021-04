O governo deve propor uma PEC fura-teto para destravar programas de combate à pandemia?

BRASÍLIA - O governo estuda apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para destravar os novos programas de combate aos efeitos econômicos da covid-19 e, de quebra, resolver o impasse no Orçamento de 2021. A minuta do texto, obtida pelo Estadão/Broadcast, permite um gasto de até R$ 18 bilhões em obras patrocinadas por parlamentares fora do teto de gastos, que limita o avanço das despesas à inflação, e de outras regras fiscais.

O Estadão ouviu economistas de visões divergentes sobre o mesmo tema. É preciso fazer uma nova emenda à Constituição com novas regras fiscais para destravar programas como o que permite às empresas reduzir salários e jornada ou suspender contratos?

Não

Leonardo Ribeiro, economista e analista do Senado

A ideia de apresentar mais uma PEC fiscal para lidar com a pandemia revela despreparo da equipe econômica no planejamento das ações de combate ao vírus. Deixaram morrer o orçamento da guerra, aprovado em meados do ano passado, para promover a PEC da emergência fiscal, que agora querem deixar de lado para discutir outra proposta de alteração constitucional sobre o tema. Passam a impressão de que estão completamente perdidos na sala de comando em um momento crítico da pandemia. Não cabe agora discutir novamente uma nova PEC dos gastos públicos. O que o governo precisa fazer é apresentar um plano fiscal de curto e médio prazo juntamente com programas emergenciais, mostrando uma rota de chegada. E as regras fiscais? Já temos mecanismos para lidar com elas nesse cenário emergencial.

Sim

Carlos Thadeu de Freitas, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio (CNC)