O mais importante evento econômico de menor relevância da década

Neil Irwin, The New York Times

Às vezes, os eventos econômicos mais importantes são anunciados com grandes manchetes de primeira página, colapso do mercado de ações e intervenção frenética de funcionários do governo. Outras vezes, uma confluência de forças de difícil explicação tem enormes implicações econômicas, mas vem e vai sem que a maioria das pessoas sequer tenha consciência disso.

Em 2015 e 2016, os Estados Unidos passaram pelo segundo tipo de evento.

Houve uma forte desaceleração no investimento das empresas, causada por um enfraquecimento inter-relacionado nos mercados emergentes, uma queda no preço do petróleo e outras commodities, e um aumento no valor do dólar.

A dor limitou-se principalmente aos setores energético e agrícola e às partes da economia industrial que lhes fornecem equipamentos. O crescimento econômico geral desacelerou, mas permaneceu em território positivo. A taxa de desemprego nacional continuou caindo. Qualquer pessoa que não trabalhasse com energia, agricultura ou manufatura poderia ser perdoada por não ter notado nada disso.

No entanto, compreender essa queda - pense nisso como uma mini recessão - é importante em muitos aspectos.

Isso ajuda a explicar o surto de crescimento econômico dos dois últimos anos. O final da mini recessão na primavera de 2016 criou uma recuperação das despesas de capital que começou em meados de 2016 e contribuiu para um crescimento mais acelerado desde então. Os preços do petróleo atingiram as maiores altas em quatro anos, um fator importante no aumento em investimento empresarial este ano.

Isso ajuda a explicar parte do descontentamento econômico evidente nas áreas pesadamente manufatureiras durante as eleições de 2016. Ele oferece alertas sobre de onde poderá vir a próxima desaceleração e mostra como é importante que os formuladores de políticas permaneçam vigilantes e flexíveis sobre mudanças imprevisíveis na economia global.

Mais importante, a mini recessão de 2015-16 oferece uma lição de advertência para qualquer formulador de políticas que queira pensar nos Estados Unidos como uma ilha na economia.

O episódio é uma evidência gritante do risco que o governo Trump enfrenta ao ameaçar danos econômicos para negociar a alavancagem com outras nações sobre comércio e segurança. O que acontece no exterior pode voltar aos EUA mais rapidamente e com mais força do que antes parecia possível.

Como isso aconteceu

A mini recessão desafia clareza. É uma história de efeitos colaterais e reações e consequências não intencionais. Mas aqui está um resumo:

Em 2015, os líderes chineses estavam preocupados com o fato de sua economia estar passando por uma bolha de crédito e começaram a impor políticas para conter o crescimento. Estas funcionaram bem demais e causaram uma acentuada desaceleração. Isso, por sua vez, causou problemas em outras nações emergentes das quais a China era um grande cliente.

Enquanto isso, o Federal Reserve, finalmente confiante de que a economia dos EUA estava voltando à saúde, fez planos para encerrar sua era de política monetária ultra fácil.

À medida que o Fed se movia em direção ao aperto monetário, seus pares no Banco Central Europeu e no Banco do Japão iam na direção oposta. A perspectiva de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos e taxas mais baixas na zona do euro e no Japão alimentou um forte aumento no valor do dólar nos mercados globais de câmbio.

Isso, por sua vez, piorou os problemas da China. A China há muito tempo havia atrelado o valor de sua moeda ao dólar, então um dólar mais forte também estava tornando as empresas chinesas menos competitivas globalmente. Quando a China tentou reduzir esse ônus, afrouxando a paridade em agosto de 2015, enfrentou saídas de capital, piorando a situação econômica.

Além disso, nos principais mercados emergentes, muitas empresas e bancos haviam tomado dinheiro emprestado em dólares, de modo que um dólar mais forte tornava os encargos de suas dívidas mais onerosos.

Junte-se tudo isso, e quando o Fed passou a elevar as taxas de juros - como acabou acontecendo em dezembro de 2015 -, estava essencialmente tornando as condições financeiras mais apertadas e, portanto, desacelerando o crescimento em grandes áreas do mundo.

A desaceleração nos mercados emergentes, por sua vez, significou menos demanda por petróleo e muitas outras commodities. Isso ajudou a diminuir os preços. O preço do barril de óleo bruto West Texas Intermediate caiu para menos de US$ 30 em fevereiro de 2016, dos cerca de US$ 106 em junho de 2014. As quedas nos preços de metais como cobre e alumínio e produtos agrícolas como milho e soja também foram acentuadas.

Cada uma dessas forças tem conexões com as outras. Não foi um problema, mas uma intersecção de um monte deles. Isso tornava diabolicamente difícil diagnosticar o problema, quanto mais consertar, mesmo para as pessoas cujo trabalho era fazer exatamente isso.

A visão de Washington

No Departamento do Tesouro, que é responsável pelas políticas cambiais dos Estados Unidos, pareceu bem em 2015 que o fortalecimento do dólar era em grande parte benigno.

“Havia a sensação de que os EUA estavam indo bem e o resto do mundo não tão bem”, disse Nathan Sheets, subsecretário do Tesouro na época e agora economista-chefe da PGIM Fixed Income. “Foi impulsionado pelos fortes fundamentos dos EUA.”

Mas no final do verão de 2015, os mercados financeiros começaram a reagir de forma mais violenta ao ciclo de reação das moedas e commodities globais. Começou a parecer que algumas das velhas regras - sobre como um dólar em alta ou a queda dos preços do petróleo poderiam afetar a economia - poderiam não estar valendo.

Talvez os modelos econômicos usados pelos responsáveis por previsões tenham se tornado obsoletos, deixando de considerar as formas como a elevação na produção de energia se tornou mais interligada com o setor manufatureiro e os mercados financeiros.

“Essas coisas estavam todas interconectadas de maneiras diferentes, e os ciclos de todas elas voltaram às mesmas indústrias e partes da economia”, disse Jay Shambaugh, membro do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca de Obama na época. Ainda assim, destilar essa história complexa em memorandos nítidos para altos funcionários não era tarefa fácil.

"Você tem que fazer memorandos curtos e que vão direto ao ponto na Casa Branca, e foi difícil dizer o que exatamente pensávamos que estava acontecendo”, disse ele.

Por trás de portas fechadas no Fed, as autoridades começaram a debater se essa explosão de volatilidade nos mercados realmente representava um risco para a economia como em geral. Deveriam manter seus planos de elevar as taxas de juros ou desacelerar?

Como o dano aconteceu

O círculo vicioso de um dólar mais forte, o crescimento mais fraco dos mercados emergentes e os preços mais baixos das commodities fizeram com que os gastos com certos tipos de bens de capital caíssem a partir de meados de 2015.

Os gastos com máquinas agrícolas em 2016 caíram 38% em relação aos níveis de 2014; para as estruturas de petróleo e gás natural - pense em plataformas de perfuração de petróleo - o número caiu 60%.

O boom de exploração de petróleo e gás ligado à tecnologia de faturamento hidráulico chegou a um impasse com os preços da energia em níveis mais baixos e com a venda de equipamentos ligados a esse boom.

Com a queda do investimento interno de capital em tais setores e com a debilidade no exterior, as empresas de setores afins tiveram sucesso. A Caterpillar, fabricante de equipamentos pesados, teve receita 30% menor em 2016 do que em 2014. Em grandes segmentos da economia, pelo contrário, era “business as usual”. Os gastos das empresas com investimentos como computadores e prédios de escritórios continuaram subindo, assim como os gastos do consumidor.

Ainda assim, a desaceleração do setor industrial foi forte o suficiente para transformar uma forte expansão em uma expansão fraca. O crescimento geral caiu para 1,3% nos quatro trimestres encerrados em meados de 2016, de 3,4% no ano anterior.

A economia nacional continuou adicionando empregos. Mas o condado de Harris, Texas, que engloba Houston e seus subúrbios próximos à energia, perdeu 0,8% de seus empregos nesse período. Em Peoria, Illinois, cidade natal da Caterpillar, o emprego caiu 3,2%.

Na verdade, essa era uma recessão localizada - grave em certos lugares, mas concentrada o suficiente para não se contrapor à economia dos EUA em geral.

Mas poderia ter sido pior.

Quando Janet Yellen assumiu a liderança no Federal Reserve no início de 2014, herdou uma economia em expansão estável durante anos, com uma grande ajuda das políticas de taxas de juros do Fed.

Decidir como e quando retirar tal apoio - quando elevar as taxas de juros, que estavam próximas de zero há mais de seis anos – deveria ser a escolha definitiva de seu mandato.

Yellen decidiu não elevar as taxas em setembro, esperando por mais evidências de que a economia estava realmente no bom caminho e que os problemas dos mercados emergentes não trariam muitos danos à economia doméstica. Mas em dezembro ela achou que a situação havia se estabilizado o suficiente para elevar as taxas.

Teorias conspiratórias

Alguns analistas dos mercados financeiros chegaram até a mencionar uma tendência conspiratória para a ação conjunta dos dois lados do Pacífico, especulando que os líderes haviam feito um acordo secreto na reunião do G-20 em fevereiro de 2016. Eles o chamam de "Acordo de Xangai" - essencialmente, que o Fed iria segurar os chineses se eles tivessem ações próprias.

Yellen disse que não foi bem assim. Ela disse em uma entrevista que houve uma extensa troca de opiniões e informações com a delegação chinesa em Xangai, mas que não houve promessas ou acordos explícitos.

As lições

O impacto da espiral global das commodities-moeda de 2015-16 é evidente a partir de uma olhada nas estatísticas econômicas. É menos nos debates econômicos de 2018.

Primeiro, enquanto a administração Trump reivindicou o crédito total por um aumento nos investimentos das empresas, o retorno da mini recessão é um fator importante.

Economistas da Casa Branca apresentaram gráficos mostrando um aumento a partir do quarto trimestre de 2016, quando a eleição aconteceu. Mas essa reviravolta começou em meados de 2016 pela maioria das medidas, não no final de 2016, como sugerido pela medida de “taxa de crescimento anual composta de seis quartos” da Casa Branca.

Em segundo lugar, a mini recessão pode ter afetado algumas atitudes políticas durante a eleição de 2016. Enquanto a economia estava em boa forma para as pessoas nas grandes cidades nas costas, 2016 foi difícil para muitas pessoas nas economias locais fortemente dependentes de perfuração, mineração, agricultura ou fabricação de máquinas que suportam essas indústrias.

Uma pesquisa realizada em outubro de 2016 por uma publicação de comércio agrícola, a Agri-Pulse, descobriu que 86% dos agricultores estavam insatisfeitos com a maneira como as coisas estavam indo nos Estados Unidos.

Terceiro, os formuladores de políticas econômicas precisam mostrar a flexibilidade de responder às informações recebidas, mesmo quando não se encaixam em suas próprias previsões ou preconceitos.

Se Yellen tivesse sido mais teimoso quanto ao plano de continuar aumentando as taxas até 2016 por causa de sua formação como economista do mercado de trabalho, o resultado poderia muito bem ter sido uma recessão real. "Ela está sempre aprendendo", disse Julia Coronado, presidente da MacroPolicy Perspectives, "e não é tão egoísta que está comprometida com uma visão do mundo".

Por fim, mostra que a economia global está tão interconectada que eventos em Xangai ou São Paulo podem causar efeitos imprevisíveis em lugares distantes.

No ano passado, o governo Trump lançou tarifas na China e em outros grandes parceiros econômicos para extrair termos mais vantajosos para o comércio. Mas a mini recessão alerta para o risco de ricochete.

Goste-se ou não, a complexidade de nossas conexões globais significa que a política não pode se concentrar apenas na frente interna. Em 2016, aprendemos essa lição da maneira mais difícil, mesmo que nem todos estivessem prestando atenção. / Tradução de Claudia Bozzo