‘O mercado de PPPs e concessões não parou com a pandemia’, diz executivo

Para o sócio da Radar PPP, Guilherme Naves, apesar da situação fiscal de Estados e municípios, as parcerias público-privadas (PPP) vão ser uma alternativa viável para os governos tirarem projetos importantes do papel. Ele conta que, depois de um susto no começo da crise, os lançamentos de empreendimentos voltaram e devem crescer nas áreas de saúde, iluminação pública, saneamento e turismo.

Qual o reflexo da pandemia nos contratos de PPPs?

A Radar PPP criou uma ferramenta chamada “Termômetro do Radar de Projetos” para avaliar isso. No mês de março, quando ocorreu a primeira morte no País, atingimos níveis recorde de suspensões e adiamentos de projetos que estavam em andamento. Em compensação, depois dessa primeira reação mais instintiva, foi possível perceber, já a partir do mês de abril, o índice de suspensão ou paralisação de projetos em andamento retornando a um patamar similar ao pré-pandemia. Ao contrário do que muitos poderiam supor, o número de projetos novos sendo lançados aumentou durante a pandemia. Na série histórica da Radar PPP, desde 2014, este ano teve o maior número de projetos lançados em um primeiro semestre. Mais de 260 novas intenções oficiais de fazer projetos de PPPs e concessões registradas, entre janeiro e junho.

Qual o desafio nessa área uma vez que os contratos dependem do poder público, que têm problema fiscal?

Se antes da pandemia os governos subnacionais tinham de se preocupar com a qualidade do gasto público por causa da situação fiscal, agora isso precisa ser uma obsessão. Se as PPPs e concessões eram parte do “arsenal” de que um gestor público poderia se valer para cumprir com esse desafio, seguirá sendo, ainda mais, neste momento. Para além do aspecto da eficiência, as PPPs e concessões são ferramentas chave para “financiar” a infraestrutura. E isso é uma motivação legítima para se fazer parcerias com a iniciativa privada.

Alguma área que tem se sobressaído, apesar da pandemia?

Acredito que setor de saúde vai levar a sério a alternativa das PPPs de modo mais organizado. Não apenas pela necessidade de buscar financiamento, mas o próprio trabalho que tem sido feito no combate ao coronavírus. O setor de iluminação pública se mostrou praticamente imune aos impactos da pandemia e, saneamento, com a aprovação do marco legal, é certo que irá se expandir mais. O fato é que o mercado de PPPs e concessões, não parou com a pandemia.