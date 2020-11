O Novo Nissan Versa já fez você rever todos os seus conceitos, agora vai te conquistar pelo conteúdo

Quem pensava que sedan era tudo igual a esta altura já mudou de opinião ao ver o Novo Nissan Versa, um novo carro que se tornou a nova referência na categoria, com seu design moderno e jovial, no qual se destacam a inconfundível grade frontal V-Motion – que identifica todos os modelos da Nissan, além de combinar robustez e elegância – e o incrível “teto flutuante”, recurso visual que realça a aparência moderna do Novo Versa e transmite mais dinamismo ao modelo. Mas o melhor é que, além de bonito, o Novo Versa tem muito conteúdo. Conheça os principais destaques do sedan:

Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity: exclusividade na categoria, os bancos do Novo Nissan Versa são inspirados na tecnologia utilizada por astronautas, a fim de proporcionar mais conforto e bem-estar aos ocupantes, principalmente em longas viagens. Por meio de pesquisas com a Universidade de Keio, no Japão, a Nissan desenvolveu bancos que reproduzem a “postura neutra” adotada pelos astronautas nas viagens espaciais, que alivia a sensação de cansaço e de fadiga quando se permanece sentado por longos períodos, por meio do apoio contínuo de pontos específicos do corpo. Além do maior conforto, a sensação de bem-estar também significa maior segurança, já que permite ao motorista permanecer atento durante a viagem.

Sistema Follow Me Home: os faróis Full LED do Novo Versa permanecem ligados durante um período, para iluminar o seu caminho até a porta de casa, ou do elevador do seu prédio, por exemplo, garantindo mais comodidade no seu dia a dia.

Espaço interno: se já era famoso pelo excelente nível de conforto oferecido na geração anterior, o Novo Nissan Versa ficou ainda melhor, graças ao aumento de 50 mm na largura da cabine, que garante um interior espaçoso, comparável ao de sedans maiores. Além disso, o interior do Novo Nissan Versa foi projetado para ser prático e amigável para os ocupantes, tanto que conta com 20 compartimentos para acomodar diversos tipos de objetos. Tudo isso sem esquecer o generoso porta-malas com capacidade para até 482 litros de bagagem – 22 litros a mais que o do antecessor, que já era enorme. Como se não bastasse, os projetistas da Nissan não se esqueceram da praticidade, e o acesso do porta-malas é muito fácil, graças à sua baixa altura em relação ao solo.

Nissan Intelligent Safety Shield (Escudo de Segurança Inteligente Nissan): conjunto de sistemas de segurança exclusivo na categoria, que protege, monitora e até intervém em algumas situações nas quais o carro e os seus ocupantes possam estar em risco. Esse sistema é formado pelos features: Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem, Monitoramento de Ponto Cego, 6 airbags de série, Controle de Estabilidade e Tração, Sistema Inteligente de Partida em Rampa e ainda itens de segurança que são únicos da categoria como: Alerta de Objetos no Banco Traseiro, Visão 360° Inteligente com Detector de Objetos em Movimento e Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro.

O Alerta de Colisão Frontal detecta e avisa o motorista caso o carro à frente reduza abruptamente a velocidade ou pare, por meio de sinais no quadro de instrumentos. Se o motorista não frear, o Assistente Inteligente de Frenagem entra em ação, acionando os freios, a fim de evitar ou minimizar a colisão. Já o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro é especialmente útil quando se manobra de ré para sair de uma vaga no estacionamento, por exemplo, quando o sistema alerta o motorista caso outro carro se aproxime em qualquer direção da parte traseira.

O sistema de Visão 360° inteligente é composto por quatro câmeras que fornecem visibilidade total do entorno do veículo; atuando em conjunto com o Detector de Objetos em Movimento, ele permite que o motorista verifique a presença de animais, crianças ou obstáculos durante manobras em lugares com visibilidade reduzida. Há ainda o Monitor de Ponto Cego, muito útil principalmente nas trocas de faixa em avenidas e vias expressas.

Outro destaque exclusivo do Novo Versa é o Alerta de Objetos no Banco Traseiro, acionado todas as vezes em que o motorista abre e fecha uma das portas traseiras antes de sair. Assim que chega ao destino, o alerta emite três toques de buzina, a fim de lembrar o motorista de que algo foi esquecido no carro.

Tudo isso sem esquecer os seis airbags de série, os controles eletrônicos de estabilidade e de tração, os freios com sistema ABS e distribuidor da força de frenagem, e o assistente de partida em rampa, que tornam qualquer viagem mais segura e prazerosa.

Manutenção mais em conta

O Novo Nissan Versa também possui o menor custo de revisão do segmento. É o Compromisso Nissan, por meio do qual o proprietário pode estar certo de que contará com o menor custo de revisões periódicas até 60 mil quilômetros, além da garantia de fábrica de três anos, sem limite de quilometragem, e do serviço de assistência 24 horas (Nissan Way Assistance) em todo o País, válido por dois anos.

O cliente ainda pode contratar o Nissan Protect, programa com pacotes de serviço que estendem o período da garantia de fábrica e do serviço Nissan Way Assistance, além de possibilitar a contratação antecipada de até cinco revisões programadas. O Nissan Protect está disponível em três opções (Plus, Master e Supreme), cujo pagamento pode ser incluído no financiamento do veículo, ou ser adquirido posteriormente, até um ano após a data da compra.

Por isso, e tudo mais que o Novo Nissan Versa já foi eleito o carro do ano 2020 pela mídia especializada da América Latina (Prêmio FIPA).

Quer saber mais sobre o sedan que tem o melhor da tecnologia japonesa? Acesse: www.nissan.com.br/novo-versa faça um test drive e surpreenda-se.