O Novo Nissan Versa quer desafiar os seus conceitos, prepare-se!

No Brasil, a categoria dos sedans responde por uma parcela significativa das vendas no mercado de automóveis. Para se ter ideia, de acordo com a Fenabrave (associação dos concessionários de automóveis), em 2020 foram comercializados cerca de 366 mil modelos do tipo (entre nacionais e importados), enquanto o total de automóveis e veículos leves foi de pouco menos de dois milhões de unidades. Mesmo assim, tem montadora que parece ignorar os sedans por aqui.

A Nissan, em compensação, já mostrou que tem planos ambiciosos para expandir a sua participação no segmento e, como parte dessa estratégia, lançou a nova geração do Versa recentemente no Brasil. Esse foi o tema da conversa promovida pelo Estadão entre Leonardo Cavalcanti, coordenador de marketing produto da Nissan do Brasil e Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro.

Totalmente renovado por dentro e por fora, o Novo Nissan Versa chegou para conquistar os brasileiros apoiado em três pilares: design, tecnologia e conforto. No visual, o destaque é a aparência moderna e robusta, realçada pela grade dianteira V-Motion, pelas rodas de liga leve de 17 polegadas, pelo inovador teto flutuante e, na traseira, pelas lanternas com formato de bumerangue. “O resultado confirma todo esse aspecto de inovação e de modernidade ao design do Novo Versa”, explicou Leonardo Cavalcanti.

Assista o bate-papo na íntegra

Tecnologia japonesa a bordo

A nova geração do sedan da Nissan também se destaca no quesito tecnologia embarcada, no qual se destacam itens exclusivos em automóveis de categoria superior, como o alerta de colisão frontal com assistente de frenagem, que monitora, por meio de sensores, a distância do Novo Versa em relação ao carro que vai à frente e, caso detecte a possibilidade de um acidente, o sistema avisa o condutor e pode até frear o carro automaticamente para evitar o choque ou mitigar as suas consequências.

Item salva-vidas

Outro equipamento exclusivo na categoria, com destaque para o alerta de objetos no banco traseiro, é o rear door alert, que ajuda o condutor a não esquecer nada dentro do carro. O sistema é acionado quando o motorista abre e, na sequência, fecha uma das portas traseiras ou porta-malas antes de sair com o veículo. Ao chegar ao destino, caso ele não se lembre de abrir a porta traseira, o carro emite três toques curtos da buzina e uma mensagem no painel para avisar ao motorista que algo ficou esquecido. Esse é um item de segurança da Nissan que está salvando vidas nos países onde foi lançado, já que também pode prevenir o esquecimento de um menor de idade ou um animal de estimação no carro.

Também o carro tem alerta de tráfego cruzado traseiro, que informa ao motorista sobre a presença ou aproximação de outros veículos e até de pedestres durante manobras de ré, e o sistema de visão 360° inteligente (similar ao usado no Kicks e na picape Frontier). A tecnologia também está presente na moderna central multimídia com tela de sete polegadas – que incorpora câmera de ré e o sistema de visão 360° inteligente – que pode ser conectada a dois dispositivos simultaneamente e no quadro de instrumentos digital, cujo monitor colorido de TFT e sete polegadas pode ser personalizado para exibir até 12 funções, como informações de GPS, configurações do veículo e computador de bordo, por exemplo.

O terceiro pilar do Novo Nissan Versa é o conforto, item no qual se destacam os novos bancos Zero Gravity, tecnologia utilizada por astronautas que proporcionam maior bem-estar principalmente em viagens mais longas, reduzindo a fadiga e, consequentemente, aumentando a segurança ao permitir que o motorista permaneça alerta por mais tempo.

Leonardo Cavalcanti afirmou ainda que o Novo Versa continua oferecendo ótimo espaço interno no banco traseiro. “O que era bom ficou ainda melhor”, disse, ao destacar o porta-malas ampliado, com capacidade para 482 litros, bem como detalhes como o descansa-braços central para os passageiros de trás e os vinte porta-objetos distribuídos pelo interior do veículo.

Motorização confiável e econômica

O coordenador de marketing da Nissan lembrou que o conjunto motriz do Novo Versa é o mesmo usado no SUV Kicks, formado pelo motor 1.6 flex capaz de entregar 114 cv, em conjunto com o câmbio CVT, famoso pelo conforto e pela eficiência. “Como apresenta funcionamento linear, sem interrupções nas trocas de marcha, essa caixa proporciona condução mais silenciosa, confortável e econômica”, explicou.

Por fim, outras exclusividades oferecidas pela Nissan que mereceram destaque na conversa foram os serviços de pós-venda, como o Compromisso Nissan. “A manutenção é um dos pontos que mais influencia na decisão de compra por parte do cliente”, lembrou Leonardo Cavalcanti, e o programa da Nissan oferece revisões até 60 mil quilômetros com o menor custo do segmento. Os clientes da marca ainda contam com o Nissan Way Assistance, serviço de assistência 24 horas e a garantia de fábrica de três anos. Além disso, a montadora lançou recentemente o Nissan Protect, que permite estender a garantia de fábrica e do Nissan Way Assistance, além de possibilitar a contratação antecipada de até cinco revisões.

Para saber mais detalhes sobre esses serviços e conhecer o Novo Nissan Versa em detalhes, visite uma concessionária ou acesse www.nissan.com.br.