Lei de Diretrizes Orçamentárias: o que é e qual a importância do orçamento público

O Congresso Nacional deve votar no início de agosto o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020. A LDO traz a proposta de orçamento público federal elaborada pelo Poder Executivo e enviada ao Poder Legislativo anualmente, definindo metas e prioridades de gastos para a administração pública. Confira o que é a lei de diretrizes e algumas de suas atribuições:

O que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece

De acordo com Helena Assaf Bastos, consultora de orçamento público do Senado Federal, o objetivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias definir metas e fazer ajustes econômicos para os 12 meses seguintes, de acordo com as possibilidades do poder público. “A LDO é uma ligação do planejamento estratégico de médio prazo, que é o Plano Plurianual, com o de curto prazo, que é a Lei Orçamentária Anual”, afirma.

Bastos compara as diretrizes orçamentárias do governo a um orçamento doméstico, em constante adaptação. “Imagine um pai que quer viajar o Brasil todo com a família. Se acontece uma chuva forte e destrói o telhado da casa, os planos são refeitos”, explica. A LDO norteia, por exemplo:

Aumento do salário mínimo ;

; Poupança para pagamento de dívida pública;

Mudança na cobrança de impostos;

Estabelece limites para os orçamentos do Legislativo, Judiciário e Ministério Público;

Projeções do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

(RGPS); Política de investimentos para BNDES e Banco do Nordeste e Banco da Amazônia;

Orientações de execução orçamentária caso a Lei Orçamentária Anual não seja aprovada até dezembro.

Helena Bastos explica ainda que a LDO trata de questões que deveriam ser abordadas por uma lei geral de finanças Públicas, até hoje não atualizada pelo Congresso: a versão mais recente da regulamentação, que vale atualmente, é de 1964. A Constituição também traz determinações relativas ao orçamento, como a determinação de prazos de tramitação em Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCTs).

Estados e municípios também precisam aprovar diretrizes orçamentárias. Caso não haja regulamentação própria na Constituição dos Estados e nas leis orgânicas dos municípios, valem os mesmos prazos e regras de tramitação estabelecidos para a LDO federal.

Tramitação da LDO

Até o ano passado, a elaboração da LDO federal era de responsabilidade dos extintos ministérios do Planejamento e da Fazenda, hoje unificados pela pasta de Economia. Em seguida, as diretrizes devem ser enviadas ao Congresso Nacional, no prazo máximo de 15 de abril.

Já no Poder Legislativo, o texto tramita como Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN). A Comissão Mista de Orçamento (CMO), formada por deputados e senadores, é a primeira a analisar o conteúdo e definir regras para as emendas que podem ser propostas. Em seguida, o novo projeto da LDO vai para votação no plenário do Congresso.

De acordo com a Constituição, a LDO deve ser aprovada pelo Poder Legislativo até o dia 17 de julho de cada ano. Caso contrário, os parlamentares não podem entrar de recesso. O que acontece, muitas vezes, é o chamado 'recesso branco': embora a Câmara e o Senado não iniciem a pausa oficialmente, nenhuma sessão é marcada durante as duas semanas seguintes.

De volta ao governo federal, a Secretaria de Orçamento Fiscal (SOF) do Ministério da Economia elabora, em parceria com outros ministérios e respeitando as diretrizes aprovadas pelo Congresso, a Lei Orçamentária Anual (LOA).

LDO 2020

A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 foi recebida pelo Congresso Nacional em abril. O parecer do relator, deputado Cacá Leão (PP-BA), foi apresentado na Comissão Mista de Orçamento (CMO) no início de julho e, até o momento, a matéria recebeu mais de 40 emendas .

O próximo passo é a votação no plenário do Congresso. De acordo com previsões do presidente da CMO, senador Marcelo Castro (MDB-PI), a votação deve ocorrer no início de agosto. Oficialmente, o Congresso retomou as atividades na última quinta-feira, 1, encerrando o recesso branco.