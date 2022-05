O que é o Darf, da Receita Federal, e para que serve?

O Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) é, basicamente, um boleto, utilizado pelo Fisco para recolhimento de impostos no Brasil. Uma das usabilidades mais comuns dele é quando se tem débito a pagar após a declaração do Imposto de Renda. Mas o conceito geral é este: documento utilizado para pagar tributos federais, como impostos, taxas e contribuições, de acordo com a própria Receita.

Estes documentos podem ser pagos por meio de terminais de autoatendimento e páginas ou aplicativos de bancos na internet, o internet banking.

No caso da declaração de IR, o Darf já vem completamente preenchido e cabe ao contribuinte realizar o pagamento até a data de vencimento - no caso do IR, se for imposto devido, terá até o final do mês de maio. Mas também existe a possibilidade, nos casos cabíveis, de acordo com a Receita, de se preencher ou atualizar manualmente um Darf. Neste caso, outro sistema seria utilizado: o Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais (Sicalc).