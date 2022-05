O que é o Perguntão, da Receita Federal?

Você já deve ter se deparado com o “Perguntão” do Imposto de Renda, da Receita Federal. Afinal, você sabe do que se trata?

O “Perguntão” nada mais é que um “Perguntas e Respostas” sobre os temas mais relevantes em relação ao Imposto de Renda que a Receita publica todo ano. Portanto, como é o próprio Fisco que publica, a página é extremamente confiável.

Como baixá-lo? É possível fazer isso por meio deste link. Não vamos deixar o documento por aqui, mas, sim, a página da Receita, porque ele é constantemente atualizado. Quem pode usar? Todo mundo. A própria Receita afirmou, por meio de nota, ao Estadão, que contribuintes declarantes, contadores e jornalistas costumam acessar o documento, para auxílio.