O que já se sabe sobre o Renda Brasil, o Bolsa Família do governo Bolsonaro

BRASÍLIA — O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o presidente Jair Bolsonaro deve lançar o Renda Brasil, um novo programa assistencial para substituir o Bolsa Família.

Desde o início do governo, a equipe econômica e a área social trabalham na criação de um novo programa de transferência de renda para deixar uma marca própria do governo Bolsonaro, já que o Bolsa Família está atrelado a gestões petistas.

A ideia ganhou força após a criação do auxílio emergencial, benefício social concedido a 58,6 milhões de brasileiros. O lançamento do auxílio encorajou defensores de uma renda básica a engrossar o coro pela política.

A pressão cresceu com os sinais de prorrogação do auxílio. O governo topa pagar mais duas prestações do benefício, mas no valor menor (R$ 300 em vez dos atuais R$ 600) e quer aproveitar o momento para revisar os gastos sociais considerados ineficientes.

Quem será contemplado com o Renda Brasil?

O governo não deu detalhes dos possíveis beneficiados com o novo programa. Segundo Guedes, a ideia é ampliar a cobertura do Bolsa Família para incluir os informais, desempregados e autônomos que estão recebendo o auxílio emergencial.

Hoje, o Bolsa Família atende a 43,7 milhões famílias, mais de 20% da população. No entanto, especialistas defendem que um novo programa deveria ter como objetivo ampliar o público atendido para metade da população brasileira, já que a pobreza vai aumentar no Brasil pós-pandemia.

Quanto será o benefício do Renda Brasil?

O governo também não informou. O benefício médio do Bolsa pago a cada família é de R$ 189,21.

Quais serão os critérios para ter direito ao Renda Brasil?

O governo também não detalhou as regras para ter acesso ao novo programa. No Bolsa Família, para receber o benefício é necessário que haja na família crianças ou adolescentes com idade até 17 anos.

Entre os requisitos necessários para obter o Bolsa Família, as famílias devem matricular os filhos na escola e levar as crianças até 7 anos para serem vacinadas conforme o calendário de vacinação divulgado pelo Ministério da Saúde.

Para criar esse programa, o governo vai acabar com outros?