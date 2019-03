O que pode acontecer com a Bayer após condenação bilionária pelo uso de herbicida?

Após a Bayer ser condenada nos Estados Unidos a pagar indenização de mais de US$ 80 milhões a um residente da Califórnia que teria desenvolvido câncer por causa da exposição ao herbicida Roundup, analistas fazem projeções para os próximos passos da empresa e dos processos.

O banco de investimentos Bryan Garnier diz que a empresa deveria começar a pensar em acordos. Segundo o banco, aplicando os US$ 80 milhões em cada um dos 11.500 casos semelhantes ainda pendentes, a empresa teria que pagar US$ 920 bilhões. Um acordo seria mais difícil de estimar, mas ficaria na casa dos US$ 15 bilhões com base em casos parecidos no passado.

O grupo Monsanto foi declarado culpado na quarta-feira, 27, de negligência por um júri da Califórnia e condenado a pagar cerca de 81 milhões de dólares a um aposentado que sofre de um câncer. O norte-americano afirma que desenvolveu a enfermidade em decorrência de sua exposição ao herbicida.

A empresa de pesquisa e gestão de investimentos Bernstein diz que a indenização decidida na quarta-feira deve ser reduzida após recurso. Do total, US$ 5 milhões são compensatórios, enquanto o restante é punitivo - a Bernstein diz que esse valor é desproporcionalmente grande, e que um tribunal de instância superior provavelmente reduziria significativamente o elemento punitivo. Com informações da Dow Jones Newswires