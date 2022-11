O segredo está no armazenamento

A mudança da matriz energética, com o crescimento de fontes de energia limpa – como eólica e solar –, torna cada vez mais importante o aperfeiçoamento dos sistemas de armazenamento de energia. Afinal de contas, não faz sol nem venta o tempo todo, mas a energia precisa chegar diariamente à casa das pessoas.

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a matriz nacional atual é formada por 48,3% de fontes renováveis intermitentes, o que gera flutuações e variações de tensão e frequência na rede. “Esses fatores são corrigidos pelos sistemas de armazenamento”, explica Giorgio Seigne, CEO da YOU.ON.

Entre os principais sistemas utilizados atualmente, estão os chamados BESS (Battery Energy Storage System), baterias recarregáveis capazes de armazenar energia em grande escala – da ordem de centenas de MWh (megawatts hora). “As baterias são ponto central para viabilizar a substituição das fontes de energia que utilizam combustíveis fósseis”, diz Carlos Eduardo Ribas, diretor comercial do centro de pesquisa e tecnologia Lactec.

As baterias de íons de lítio, principalmente da família lítio-fosfato de ferro (LFP), são as mais usadas atualmente. “Elas devem permanecer na liderança nos próximos anos, com avanços no sentido de substituir alguns compostos químicos como o cobalto ou o grafite pelo silício, que possui maior densidade de energia”, afirma Ribas.

Além disso, já começa a ser pavimentado o caminho para as chamadas “baterias de estado sólido” no lugar das atuais em que o eletrólito é líquido – consideradas menos seguras. “Os planos de desenvolvimento das principais empresas que produzem baterias apontam que este será o foco na próxima década”, diz o executivo.

Giorgio Seigne, da YOU.ON, concorda que a solução que melhor atende às necessidades dos países da América Latina e grande parte dos projetos no mundo atualmente são as baterias de LFP. Mas o especialista também lembra que o armazenamento de energia em sistemas conhecidos como fluxo-redox já começa a surgir como alternativa – principalmente em projetos em que o fornecimento de energia precisa ser feito de forma gradual.

“O sistema fluxo-redox é capaz de fornecer descarga de energia de uma maneira prolongada, cerca de quatro vezes menor que os sistemas de baterias de íons-lítio. É muito importante compreender as especificações da aplicação para fornecer a tecnologia que mais faz sentido em termos de entrega de energia e também financeiramente”, explica Seigne.

Outras formas de armazenamento

Apesar de ser o principal dispositivo de armazenamento, a bateria não é o único sistema utilizado para esse fim. Foco de diversas pesquisas e projetos no Brasil, o hidrogênio verde – que é produzido por meio dos próprios sistemas de energia renovável – também pode ser usado para armazenar e funcionar de maneira análoga às baterias recarregáveis. “A energia é armazenada nas ligações químicas das moléculas”, explica Ribas, da Lactec.

Outra possibilidade vem das Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHRs). O sistema das UHRs permite que a água seja bombeada de um reservatório inferior para outro superior, que funciona como um grande “armazém”. Quando a energia precisa ser gerada, o processo é invertido e a água retorna para o reservatório mais baixo, passando pelas turbinas. “Essas usinas têm mais flexibilidade que as Usinas Hidrelétricas (UHEs) tradicionais, mas têm menor capacidade de armazenamento”, diz Ribas.

O ar comprimido em cavernas naturais ou especialmente construídas para esse fim também pode ser viável como uma força motriz para a produção de energia. Quando há energia em excesso, um compressor é acionado e o ar fica comprimido em uma câmara. A partir do momento em que a demanda aumenta, o processo é invertido e o ar comprimido aciona geradores de energia. “Esse tipo de sistema é menos comum e aplicado apenas para grandes volumes”, conclui o diretor da Lactec.