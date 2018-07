Obama promete grande investimento em infra-estrutura O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu hoje realizar o maior investimento em infra-estrutura no país desde os anos 1950, quando foi criado o sistema federal de rodovias. "Vamos criar milhões de empregos", disse ele, em seu programa semanal de rádio. "Vamos investir seus impostos preciosos de maneira nova e mais inteligente e vamos estabelecer uma regra simples: use os recursos ou perca-os", disse Obama. "Se um Estado não agir rapidamente para investir em rodovias e pontes em suas comunidades, vai perder o dinheiro", explicou. Obama também prometeu renovar a internet por meio da ampliação do oferecimento de serviços de banda larga às comunidades do país. "É inaceitável que os EUA apareçam em 15º lugar no ranking mundial de adoção de banda larga", afirmou ele no programa de rádio. As informações são da Dow Jones.