Obama se decepciona com falta de acordo automotivo O presidente eleito dos EUA, Barack Obama, disse estar decepcionado pelo fato de o Senado norte-americano não ter aprovado o pacote de socorro ao setor automotivo. Ele afirmou esperar que o governo Bush e o Congresso possam encontrar uma forma de dar alívio financeiro temporário para as montadoras. "Estou decepcionado pelo fato de o Senado não ter alcançado um acordo para um plano de curto prazo para a indústria automotiva. Compartilho a frustração de muitos quanto às décadas de má administração dessa indústria, que contribuíram para chegarmos à crise atual. Essas más práticas não podem ser recompensadas, nem devem continuar", disse Obama em comunicado. "Cumprimento o Congresso, assim como a administração, que tentaram valentemente forjar um compromisso. Minha esperança é de que a administração e o Congresso ainda possam encontrar uma maneira de dar à indústria a assistência temporária de que ela precisa, e exigir a reestruturação de longo prazo que é absolutamente necessária", disse o presidente eleito. As informações são da Dow Jones.