Obra une renovação à construção de um novo edifício

Um projeto de retrofit singular envolveu a unidade paulistana da escola americana Avenues. Era preciso não só remodelar um prédio, mas conjugá-lo à construção de um novo edifício. De acordo com Roberto Paiva, diretor executivo da HTB Engenharia e Construção, que realizou a obra, a escolha do local para erguer o câmpus do colégio tinha como principal requisito a localização em área nobre, em bairros onde vivem os potenciais alunos, e de fácil acesso. A rede de ensino então optou por um edifício comercial dos anos 1990 com potencial de adaptação e ampliação, situado no bairro Real Parque.

“O trabalho previa a adequação da estrutura existente ao uso atual e à arquitetura contemporânea. Assim, o projeto acrescentou cinco pavimentos com térreo e três subsolos, além de quadras poliesportivas, teatro, arquibancadas, jardins, pátios, aberturas de átrios, novas fachadas, lanchonetes, laboratórios, refeitórios, subestações, elevadores, novos reservatórios de água e uma estação de tratamento de esgoto”, conta Paiva.

O trabalho rendeu para a HTB um prêmio de Retrofit do Master Imobiliário deste ano na categoria Profissional. Para o júri, a adequação aos conceitos das mais avançadas unidades educacionais foi “extremamente bem realizada”.

Os jurados ressaltaram que a empresa enfrentou grandes desafios. Era preciso, por exemplo, acompanhar as exigências arquitetônicas para a transformação do edifício em uma construção de última geração.

Nesse sentido, os trabalhos incluíram a execução de reforços estruturais para adaptar a edificação ao novo e exclusivo uso, além da adequação às normas e exigências legais, bem como a construção de todas as fundações e estruturas do novo prédio ao lado do já

existente.

“Também havia o prazo que deveria ser cumprido à risca, do contrário, os 700 alunos já matriculados não poderiam iniciar o primeiro ano letivo da instituição. Assim, o retrofit e a construção do novo prédio envolveram um planejamento minucioso e o envolvimento

de cerca de mil colaboradores. Desta maneira, o trabalho foi realizado em 18 meses”, diz o executivo.

Para os jurados da premiação, “os resultados são amplos espaços livres, ambientes cuidadosamente planejados, volumes diferenciados, variedade dos materiais de acabamento e qualidade do ambiente construído, que cumprem a função mercadológica

e vão além, destacando a estética do edifício no horizonte do bairro e fazendo da nova sede da Avenues uma referência na readequação de edificações na capital paulista”. As obras ficaram prontas no ano passado.

O diretor da HTB afirma que a obra resultou em algo extremamente valioso para a escola: “A saudável interação entre os alunos de todas as idades e habilidades”, afirma.