OCDE: EUA precisam de novo pacote de estímulo Os EUA precisam implementar outro pacote de estímulo econômico e tornar a regulação sobre o mercado financeiro mais rígida, de acordo com o relatório de uma pesquisa anual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre a economia dos EUA. A OCDE - grupo que compreende representantes de 30 países com governos democráticos e economias desenvolvidas - afirmou que as autoridades norte-americanas tiveram êxito em abordar a crise e em manter as expectativas de inflação sob controle. "Apesar disso, a atividade econômica deve enfraquecer antes de melhorar", e um segundo pacote de estímulo seria necessário caso a economia não se recupere rapidamente, afirmou o grupo no relatório da pesquisa. Qualquer plano de incentivo, no entanto, deve ser "estritamente temporário" e dirigido, como o pacote de estímulo anunciado há alguns meses, devido às limitações fiscais dos EUA. O relatório apontou também que o projeto de reorganização da estrutura regulatória do setor financeiro dos EUA, elaborado pelo Departamento de Tesouro, oferece pontos de vista úteis para abordar as fraquezas do sistema de supervisão das instituições. Mas a OCDE acredita que o regulador proposto pelo Tesouro deveria ter maiores poderes de supervisão, para incluir as atividades de instituições como fundos de hedge, atualmente menos regulamentadas. "O supervisor deve ter autoridade sobre todas as instituições sistematicamente importantes e sobre todas as instituições que tenham acesso às linhas de crédito do banco central." As informações são da Dow Jones.