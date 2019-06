Odebrecht encerra negociação com Lyondell para venda da Braskem

A Braskem informou que a Odebrecht, acionista controladora da petroquímica, decidiu encerrar as tratativas com a LyondellBasell. As empresas negociavam a transferência à holandesa da totalidade da fatia da Odebrecht no capital da Braskem. Em nota divulgada na manhã desta terça-feira, 4, a Braskem diz que a administração "seguirá em busca de oportunidades que tenham o potencial de agregar valor".

Segundo fontes disseram ao Estadão em 23 de maio, a transação poderia trazer cerca de R$ 20 bilhões ao grupo, mas as negociações esfriaram diante de más notícias envolvendo a Braskem, entre elas a incerteza gerada pelo projeto de extração de sal-gema em Alagoas - o Ministério Público de Alagoas pediu bloqueio de R$ 6,7 bilhões da empresa - e a suspensão das negociações dos papéis na Bolsa de Nova York (Nyse) pela não entrega do formulário 20-F de 2017, entre outras.