Oferta de cartão de crédito da Caixa Econômica para negativados é falsa

Nas últimas semanas, circula em alguns sites e grupos de WhatsApp a criação de um cartão de crédito para negativados no Serasa e no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) pela Caixa Econômica Federal. No entanto, a informação é falsa.

No texto que divulga a informação, consta que a "novidade" está disponível para o público em geral, mas com foco em atender aposentados, pensionistas e servidores públicos em todo o Brasil. Entre as vantagens estão adesão gratuita, nenhuma anuidade, juros mais baixos do que aqueles praticados no mercado e limite de crédito duas vezes maior do que o salário do solicitante. Também existe a promessa da facilidade: basta ser correntista da Caixa, acessar um site para fazer o cadastro e conseguir o cartão. O texto também aponta que haverá uma análise do motivo pelo qual o cliente está negativado. Dependendo da resposta, o cartão de crédito poderá ser negado.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Caixa informou que todas essas informações são falsas e que esse tipo de cartão "não faz parte da Política de Crédito".