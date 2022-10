OLX organiza evento para a cadeia automotiva no dia 1º

A OLX realiza em 1º de novembro na capital paulista o Conecta Autos, evento presencial voltado a profissionais da área de veículos como lojistas, revendedores multimarcas, concessionários e de associações do setor. Essa é a segunda edição do evento, agora 100% presencial.

"Os profissionais ligados ao setor de veículos precisam ir por dois motivos: pelo conteúdo, em que eles vão se conectar com as principais tendências e cases de sucesso, e pelo networking, essa chance de fazer novos contatos e reencontrar pessoas do segmento", afirma o vice-presidente de Autos e Comercial da OLX, Flávio Passos.

A partir do tema "O Futuro é Aqui", o evento reúne pessoas do setor automotivo e de outros segmentos para compartilhar tendências ou inspirar de alguma forma os participantes.

"Convidamos o presidente da Fenauto, Enilson Sales, e também o head de digitalização e novos modelos de negócios da Volkswagen, Fábio Rabelo", afirma o vice-presidente da OLX. O executivo da VW falará sobre metaverso e o uso de NFT, um ativo digital negociado em forma de imagens pela Volkswagen e capaz de despertar interesse pelos produtos locais da montadora no mundo inteiro.

A grade de palestras inclui também apresentações de Thiago Hipólito, diretor de inovação da 99, que vai falar da implantação de infraestrutura para veículos elétricos. "Também haverá outros temas inspiradores, com a presença de Caíto Maia, CEO da Chilli Beans, falando da história de sucesso da marca, e de KondZilla, diretor de criação e youtuber especializado em videoclipes e conteúdo para jovens. Pensamos que deveria haver também um conteúdo leve, informativo e curioso dentro do evento", recorda Passos.

"Estamos muito animados com essa primeira versão presencial do Conecta Autos. Participei de dois eventos internacionais recentemente e ficou muito clara essa carência. Nada substitui o contato físico, o olho no olho e a possibilidade de troca de boas ideias. O evento foi planejado para 400 pessoas, com agenda superinteressante", garante o executivo.

Flávio Passos afirma que o evento não pretende ensinar ninguém a vender, e sim agregar conteúdo, dando a oportunidade de o cliente melhorar sua performance dentro da OLX. Por ela ele consegue identificar quais os modelos mais vendidos numa microrregião (cidade) onde é utilizada a plataforma, os preços anunciados na OLX e os valores efetivos de venda. Segundo Passos, este é um insight muito relevante na plataforma.

Conteúdo orientado por dados consistentes

O conteúdo do Conecta Autos é orientado a partir do Data OLX, um relatório que utiliza dados coletados a partir da própria plataforma OLX, mas também informações exclusivas de parceiros do setor automotivo, além de considerações sobre a economia do País.

"Ao mesmo tempo em vivemos um cenário desafiador para o mercado, com alta na taxa Selic e redução da oferta de crédito, o mês de setembro registrou a média diária de venda de usados mais alta deste ano. E a produção de veículos leves em agosto foi 46% mais alta que a de agosto de 2021. Por tudo isso entendemos que haverá meses muito bons pela frente", estima Passos.

Vale dizer também que os números consolidados até setembro para o mercado de usados indicam que a venda de automóveis, comerciais leves e motocicletas até o fim do ano será pouco menor que a registrada em 2021, ano recorde em transações de seminovos e usados.

"Os lojistas continuam comprando para recompor seus estoques. Um pouco disso ocorre pela oferta ainda baixa de veículos novos. Essa demanda extra continuará recaindo sobre os usados, o que reforça o papel da plataforma OLX como uma forma segura de fazer negócios", recorda Flávio Passos.

O Conecta Autos ocorre no dia 1º de novembro das 8h30 às 20 horas no Villa Blue Tree, na Rua Castro Verde, 266, na Chácara Santo Antônio, zona sul da capital paulista. São duas categorias de ingressos:

a) Conecta Autos, com acesso a todas as palestras e aos espaços e experiências oferecidas pelos expositores, mais almoço e happy hour;

b) VIP, que, além do conteúdo integral, garante acesso às palestras por meio de lugares exclusivos e do Meet&Greet com Key Note, entre outras vantagens. "O ingresso VIP garante acesso aos palestrantes durante as apresentações, no almoço e ainda mentoria com os principais executivos da OLX nas áreas de finanças, tecnologia e estratégia. Acreditamos que essas mesas serão um grande sucesso", conclui Flávio Passos.