Ônibus circularão com 60% a 70% da frota nesta terça; rodízio segue suspenso

Ônibus de São Paulo circularão nesta terça-feira, 29, com 60% a 70% da frota, segundo informou a Prefeitura nesta segunda. A administração municipal disse que há 14 postos com combustível disponível exclusivamente para abastecer os serviços públicos. A greve dos caminhoneiros chegou hoje ao 8º dia consecutivo e provoca problemas de abastecimento em várias cidades do País.

Segundo a Prefeitura, um comitê de gerenciamento de crise obteve cerca de 1,5 milhão de litros de combustível. Caminhões para abastecer a frota municipal estão sendo escoltados por equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana.

++ Líderes 'se renderam e se venderam' dizem caminhoneiros no WhatsApp

As operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Serviço Funerário Municipal, da Defesa Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Assistência Social e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estão normalizados, segundo a Prefeitura. Os postos também foram liberados para abastecimento da Eletropaulo e da Comgás, que tinham combustível para rodar apenas nesta segunda-feira.

++ Para ministro do STF, governo subestimou greve dos caminhoneiros

Ônibus e Metrô. No início da segunda-feira, as empresas de ônibus circularam com 67% da frota programada. Já no período da tarde, a partir das 16h30, as empresas mantiveram 63% da frota prevista circulando.

Nesta terça-feira, entre 60% e 70% da frota de ônibus da capital deverá operar. O rodízio de veículos continua suspenso e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não poderão aplicar multas em caso de pane seca.

O Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos funcionarão em horário estendido entre terça e quarta-feira. A operação ocorrerá das 4 horas à 1 hora da madrugada.

Greve dos Caminhoneiros AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre a greve dos caminhoneiros minuto a minuto.