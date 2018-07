ONS: nível de reservatórios tem leve alta no Sudeste Os reservatórios das hidrelétricas do subsistema Sudeste/Centro-Oeste registraram ligeira recuperação ontem, de acordo com o Informativo Preliminar Diário da Operação, divulgado hoje pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Segundo o documento, o nível de água armazenada foi de 44,7% da capacidade total das duas regiões, 0,3 ponto porcentual acima dos 44,4% verificados no sábado e na sexta-feira. Ainda assim, a recuperação verificada ontem não foi suficiente para reverter a tendência de cruzamento entre a curva do nível de armazenamento dos reservatórios e a curva de aversão ao risco (CAR), referência do operador para o volume de água necessário nas hidrelétricas para abastecer o mercado com segurança. Ontem, a diferença entre as duas curvas foi de 1,6 ponto porcentual, com a CAR em 43,1%. Na última sexta-feira, a diferença estava em 2,4 pontos porcentuais, para uma CAR de 42%. A situação do Nordeste também registrou pequena melhora de sábado para domingo. O nível de armazenamento na região subiu 0,1 ponto porcentual no período, para 27,2%, elevando a diferença para a CAR para 10,2 pontos porcentuais. Em contrapartida, o volume de água disponível nos reservatórios do Sul continua em queda. Ontem, o nível estava em 72% da capacidade total, contra 72,3% no sábado e 72,6% na sexta-feira. Com isso, a variação em relação à CAR caiu de 52 pontos porcentuais, no dia 11 de janeiro, para 51,7 pontos porcentuais, no dia 13. No Norte, o nível de armazenamento chegou a cair de 29,5%, na sexta-feira, para 29,4%, no sábado, mas se recuperou ontem para 29,6%. Neste domingo, o Sudeste exportou 2,055 mil MW médios para o Nordeste e 881 MW médios para o Norte. Já o Sul enviou 1,223 mil MW médios para o Sudeste. A produção de Itaipu foi de 8,86 mil MW médios. Já as térmicas produziram 6,197 mil MW médios, dos quais 4,381 mil MW médios a partir de térmicas convencionais (como óleo combustível e gás natural) e 1,816 mil MW médios a partir de Angra I e II. A carga no Sistema Interligado Nacional (SIN) foi de 44,702 mil MW médios ontem, abaixo da casa dos 50 mil MW médios verificados ao longo da semana passada. Isso explica o fato de a produção hídrica ter sido ontem de 29,52 mil MW médios, inferior ao patamar de 36 mil MW médios apurados na semana anterior.