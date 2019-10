Onyx Lorenzoni: 'No futuro, a OCDE é que fará questão que o Brasil entre na organização'

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, está confiante na entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mesmo depois de os Estados Unidos terem negado apoio a uma proposta de inclusão de novos países, incluindo o Brasil.

"Estamos assumindo as diretrizes da OCDE para entrar na organização. No futuro, será a OCDE que fará questão que o Brasil entre na organização", afirmou ao Estadão/Broadcast, antes de deixar o Fórum de Investimentos Brasil 2019.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também esteve no evento e afirmou ao Estadão/Broadcast que "não é verdade que os Estados Unidos negaram a entrada do Brasil na Organização. Não mudou nada. Continuamos na fila".

Ela contou que, na semana passada, encontrou com o representante americano na Organização Mundial do Comércio (OMC), Dennis Shea, em Genebra e que ele garantiu a ela "que teremos uma boa notícia em breve sobre a OCDE". "Para o agronegócio brasileiro é bom sim ser parte da OCDE", acrescentou a ministra.

A recusa

Apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter prometido apoiar a adesão brasileira ao bloco, pretendida pelo presidente Jair Bolsonaro, os EUA são contra uma ampliação da organização e têm se posicionado de forma contrária às ações do secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, que havia apresentado uma proposta de discutir a inclusão de um bloco de seis novos países na organização, que teria ainda nações europeias.

Em carta enviada no fim de agosto à OCDE, os EUA apoiaram apenas a entrada da Argentina e da Romênia, considerando o "critério cronológico", segundo as fontes, porque esses países haviam apresentado o pedido antes dos outros, inclusive do Brasil.

O apoio formal dos EUA para a entrada do Brasil na OCDE era considerado crucial, tanto que, em troca, o governo brasileiro concordou em “começar a renunciar” ao tratamento diferenciado dado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) aos países em desenvolvimento.

Países-membros da OCDE

1961: países fundadores

Estados Unidos

Reino Unido

Peru

Suíça

Suécia

Espanha

Portugal

Noruega

Países Baixos

Luxemburgo

Irlanda

Islândia

Grécia

Alemanha

França

Dinamarca

Canadá

Bélgica

1962

Itália

1964

Japão

1969

Finlândia

1971

Áustria

1973

Nova Zelândia

1994

México

1995

República Checa

1996

Polônia

Coréia do Sul

Hungria

2000

Eslováquia

2010

Eslovênia

Israel

Estônia

Chile

2016

Letônia

2018