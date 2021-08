Onyx: Programa permitirá contratação de jovens e trabalhadores com mais de 50 anos por prefeituras

BRASÍLIA - O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, explicou nesta terça-feira, 3, que o chamado do Serviço Social Voluntário em estudo pelo governo possibilitará que prefeituras contratem jovens de 16 a 29 anos, ou trabalhadores com mais de 50 anos.

“São pessoas com muitas dificuldades para conseguir ocupação ou emprego com carteira assinada no Brasil. Temos essa ideia que vem do Ministério da Cidadania para atender os invisíveis e aqueles que não se encaixam nos critérios do Bolsa Família, mas têm dificuldades para ter sua renda em um País que fechou cidades, atividades econômicas e milhares de estabelecimentos”, afirmou o ministro, em entrevista à Jovem Pan.

Como mostrou o Estadão, uma minuta da Medida Provisória (MP) para a criação do Programa Serviço Civil chegou a ser preparada pela equipe do Ministério da Cidadania, quando Onyx era o ministro, para a contratação temporária de jovens não incluídos no programa Bolsa Família, mas em situação de desemprego ou desocupação durante o período da pandemia da covid-19.

O tema voltou ao debate para estimular o emprego e a formação profissional dos jovens neste momento de retomada econômica com esse regime de contratação. Uma adaptação está sendo feita na MP original que previa uma contratação por apenas três meses. Na proposta original, a jornada máxima de desempenho de atividades do programa era de quarenta horas mensais, a serem exercidas em no máximo três dias da semana. As vagas devem ser oferecidas próximas aos locais de residência dos jovens.

A forma de financiamento do programa agora é que está em discussão. Antes da pandemia, o próprio ministro Paulo Guedes já defendia um tipo de contratação mais flexível, com menos encargos para as empresas e com a possibilidade de fazer o pagamento por hora. Ou seja, seria permitido o trabalhador receber menos que um salário mínimo.

Onyx citou ainda os Bônus de Inclusão Produtiva e de Incentivo à Qualificação (BIP e BIQ) que vinham sendo gestados no Ministério da Economia, voltados para a iniciativa privada. “Vamos buscar a empregabilidade e a capacitação para os jovens de 18 a 29 anos que nem trabalham e nem estudam. Estamos estudando a inclusão do jovem aprendiz, a partir dos 16 anos, e conversando também para que esses jovens passem por programas do Sebrae”, completou.

Em ambos os programas, a remuneração mensal será de meio salário mínimo (R$ 550) para meia jornada de trabalho. No caso do BIP/BIQ, o governo federal ou Sistema S bancará metade do salário (R$ 225) e a outra metade caberá às empresas.