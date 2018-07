Opep fala em corte 'surpresa' na produção de petróleo

O presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Chakib Khelil, que também é ministro de Energia da Argélia, disse hoje que os mercados financeiros deveriam se preparar para uma decisão "surpreendente" sobre um possível corte da produção por parte do cartel, cujos membros se reúnem dia 17 em Orán, Argélia. Ele disse que existe "um consenso para a redução significativa dos níveis da produção" por parte dos 14 integrantes da Opep. A melhor maneira de elevar os preços, segundo ele, é "surpreender" os mercados. Ontem, o contrato do petróleo para janeiro negociado em Nova York fechou em baixa de 6,55%, a US$ 40,81 o barril, o menor preço em quatro anos.