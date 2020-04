Países aprovam corte de 9,7 milhões na produção de barris de petróleo por dia

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+), Rússia e outros países produtores de petróleo concordaram neste domingo, 12, com um corte na produção em volume recorde, representando 10% da oferta global, para apoiar os preços do petróleo em meio à pandemia do coronavírus.

LEIA TAMBÉM > Escritório cria ferramenta para cálculo salarial de MP que flexibiliza relações trabalhistas

Após um final de semana de intensas negociações, a organização superou o impasse com o México e chegou a um acordo, que prevê corte na produção de petróleo de 9,7 milhões de barris por dia (bpd) em maio e junho. A informação foi confirmada pelo Ministério do Petróleo do Irã, pelo Twitter.

Segundo fontes informaram à Dow Jones Newswires, os mexicanos reduzirão a produção em 100 mil bpd. O país latino-americano se recusou a aceitar cortar 400 mil bpd, como queriam os outros integrantes do grupo, e o impasse estendeu as reuniões. Pelo acerto final, o restante do corte será compensando pelos Estados Unidos.

Ainda de acordo com as fontes, a Opep+ espera que Brasil, Canadá e EUA contribuam com diminuição de 3,7 milhões de bpd.

O pacto encerra a guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita, que derrubou as cotações da commodity, em meio à queda na demanda por conta do coronavírus. No maior corte na produção de petróleo de todos os tempos, os países continuarão diminuindo gradualmente os freios à produção por dois anos até abril de 2022.

Medidas para conter a disseminação do coronavírus destruíram a demanda por combustível e reduziram os preços do petróleo, pressionando os orçamentos dos produtores de petróleo e prejudicando a indústria de xisto dos Estados Unidos, que é mais vulnerável a preços baixos devido aos seus custos mais altos.

O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Mohammed Barkindo, classificou o acordo de "histórico". Ele afirmou que os ajustes na produção serão os maiores da história, tanto em volume quanto em duração. "Estamos testemunhando o triunfo da cooperação internacional e do multilateralismo, que formam a essência dos valores da Opep", disse, acrescentando que o mercado virou uma "página histórica".

O secretário-geral da Organização também destacou que o pacto abriu caminho para uma "aliança global com participação do G20".

Negociação

O Kremlin informou, em nota, que o presidente russo, Vladimir Putin, conversou com o presidente americano, Donald Trump, e o rei da Arábia Saudita, Salman Ben Abdel Aziz Al Saud, por telefone, sobre o acordo firmado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

Segundo o comunicado, os líderes apoiaram o pacto, que prevê corte de 9,7 milhões de barris por dia na produção da commodity, com objetivo de "estabilizar os mercados mundiais e garantir a sustentabilidade da economia global".

Ainda de acordo com a nota, houve conversas particulares entre Putin e Trump, que discutiram questões de "segurança estratégica".