Opep+ aumentará oferta de petróleo em 400 mil barris por dia em abril

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciou nesta quarta-feira, 2, que elevará a oferta da commodity em 400 mil barris por dia (bpd) em abril.

O acréscimo tem sido lido como modesto pelas mercados em face da disparada recente nos preços do petróleo a um patamar superior a US$ 110 por barril nos contratos futuros, maior nível desde 2014. O movimento vem na esteira de preocupações quanto a oferta global do óleo em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

Segundo a Opep+, "os fundamentos atuais e a perspectiva apontam para um mercado de petróleo equilibrado", e a "volatilidade" recente se dá pelo cenário geopolítico, e não por mudanças nos fundamentos.