Opep+ deve manter política atual de produção de petróleo na reunião de quarta-feira

LONDRES - A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a Rússia e outros aliados devem manter sua política de aumentos graduais da produção de petróleo em uma reunião nesta quarta-feira, disseram duas fontes da Opep+, grupo reúne os membros da Opep e outros 10 países exportadores de petróleo, entre eles a Rússia e o México.

Ambas as fontes disseram que a invasão da Ucrânia pela Rússia não afetou até agora o funcionamento do acordo de fornecimento da Opep+.

Aumento do preço

Os contratos futuros de petróleo operavam com ganhos fortes na manhã desta terça-feira, 1, estendendo os ganhos recentes, após subirem mais de 4% na segunda, 28.

Com a alta no preço do petróleo, os Estados Unidos e outras grandes nações consumidoras estão considerando liberar 70 milhões de barris de seus estoques de emergência à medida que os preços da commodity aumentam.

A Agência Internacional de Energia (AIE), anunciou na segunda-feira, 28, haverá uma reunião extraordinária do grupo, em nível ministerial, sobre a oferta de petróleo e como os membros da AIE "podem ter um papel para estabilizar os mercados de energia".