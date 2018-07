Operadoras pedem adiamento de taxa Por causa da crise, as operadoras de telefonia celular poderão pedir ao governo que adie o prazo de pagamento da taxa de fiscalização, que vence no mês de março. O presidente da Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel), Ércio Zilli, disse que a previsão para março de 2009 é de que as empresas de telefonia celular recolham cerca de R$ 2 bilhões para o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel). "Estamos buscando alternativas para aliviar a pressão no caixa das empresas."