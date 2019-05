Oposição quer audiências públicas sobre Previdência nos Estados

BRASÍLIA - Os partidos de oposição na Câmara querem que a Comissão Especial que debate a reforma da Previdência realize audiências públicas pelos Estados, nas assembleias legislativas. A líder da minoria na Câmara, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), disse que a proposta foi feita ao presidente do colegiado, Marcelo Ramos (PRB-AM), e que ele concordou. Segundo ela, Ramos estaria disposto a participar desses encontros regionais às segundas e sextas-feiras.

Ainda segundo a líder, se não for possível realizar os encontros nos 27 Estados, serão três no Nordeste, dois no Norte, um no Centro-Oeste, um em Minas Gerais, um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul.

Sobre as audiências da comissão a serem realizadas em Brasília, na Câmara, a líder disse que foi proposto um número de 15 audiências públicas, ou seja, quatro a mais do que o presidente do colegiado previa inicialmente. Caso isso seja acatado, é possível que o prazo de Ramos, de que a fase de audiências públicas se encerraria em maio, se estenda.

"O que nos propusemos é que ele permita um debate largo e aprofundado sobre o tema", disse.

Ela afirmou ainda que foi solicitado que o praZo de votação não seja definido agora. "Capitalização é um tema central para nós e queremos debater", disse.

O líder da oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ), afirmou que os partidos queriam que o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, fosse ouvido primeiro na comissão e o ministro, Paulo Guedes, ao final. "Mas não faremos um cavalo de batalha disso", afirmou.

Os partidos de oposição estiveram reunidos com Ramos na manhã desta terça-feira, 7. Estiveram presentes representantes do PT, PSB, PCdoB e PSOL. Eles se reúnem agora com demais coordenadores de bancada da comissão especial, de todos os partidos.