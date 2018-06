Órgão americano investiga manipulação de índice

NOVA YORK - A Autoridade Regulatória da Indústria Financeira dos EUA (Finra) investiga se preços relacionados ao Índice de Volatilidade Cboe, ou VIX, foram manipulados, de acordo com fontes. O órgão regulador examina se negociadores fizeram apostas em opções do S&P 500 para influenciar preços dos futuros de VIX.

Na segunda-feira, uma denúncia instou os reguladores a investigar a manipulação do VIX, alegando que isso custou a investidores centenas de milhões de dólares em perdas a cada mês, de acordo com uma carta do escritório de advocacia que representa o denunciante.

Evidências de manipulação seriam uma marca ruim para o VIX, que cresceu em popularidade na última década como ferramenta de hedge para investidores. Ele foi projetado para acompanhar a ansiedade dos investidores e tende a se mover na direção oposta do S&P 500. Investidores adquirem produtos de VIX para se proteger de queda nas ações.

Uma investigação da Finra ou outro regulador dos EUA seria um problema adicional para a Cboe Global Markets. O VIX é a principal franquia da Cboe (Chicago Board Options Exchange), com uma série de produtos, incluindo futuros, opções e outros produtos negociados em bolsa que o acompanham.

Na semana passada, o ressurgimento da volatilidade do mercado desencadeou um pico no Vix e o colapso de um ETP (Exchange Traded Products, ou produtos negociados em bolsa) que compra e vende futuros de VIX. O colapso do ETP fez com que as ações da Cboe caíssem 18% nos quatro dias seguintes, em meio à especulação de que perdas como as sofridas pelos investidores do ETP poderiam levar a um maior escrutínio regulatório sobre o VIX no futuro.

“A Cboe possui um departamento regulatório dedicado que trabalha com a Finra para monitorar certas atividades de negociação para nossos mercados de valores mobiliários, incluindo atividades de negociação que poderiam afetar o ajuste do VIX”, disse Greg Hoogasian, diretor de regulamentação da Cboe. A Finra não comentou.