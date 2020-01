Órgão de segurança dos EUA emite alerta sobre falha em jato da Embraer

LEIA TAMBÉM > São José dos Campos e Mogi das Cruzes notificam casos suspeitos de coronavírus

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês) emitiu alertas à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre falha em um voo de um Embraer EMB-175, em novembro de 2019, operado pela Republic Airways. O órgão norte-americano enviou seis recomendações de segurança para a Anac e quatro recomendações para a FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA).

Segundo o relatório, investigações preliminares apontaram um incidente no qual a tripulação relatou dificuldade em controlar o avião que decolou do aeroporto internacional de Atlanta, nos Estados Unidos. "Embora a causa das dificuldades relatadas por essa tripulação de voo ainda não tenha sido determinada, essas recomendações visam tratar de questões de segurança identificadas durante o estágio inicial da investigação", apontou o órgão em relatório.

Segundo o documento, a tripulação declarou uma emergência após relatarem um problema de controle da aeronave. O comandante da aeronave relatou que o avião subia com uma inclinação maior do que o normal. A tripulação tentou acionar alguns mecanismos para contornar o problema, por meio do piloto automático, mas sem sucesso. O jato transportava seis passageiros e quatro tripulantes.

Segundo o relato, dois tripulantes precisaram pressionar o manche com as duas mãos para baixo para retomar o controle do avião. O documento aponta que, depois do esforço do piloto e tripulação, eles conseguiram contornar o problema e retornar ao aeroporto com segurança cerca de 15 minutos após declararem emergência.

Fontes do setor ouvidas pelo Estado descartam a possibilidade de o problema do EMB-175 ser semelhante ao do 737 MAX, avião da Boeing que está proibido de voar após dois acidentes com o modelo terem matado 346 pessoas. De acordo com elas, o avião da Embraer não tem a tecnologia que causou a queda do MAX. Se houve um erro semelhante na capacidade de levantar ou abaixar o nariz da aeronave, a motivação teria sido outra, aponta uma fonte.

Segundo o Estado apurou, a Embraer acredita que o equipamento responsável por manter a posição do nariz do avião (chamado pitch trim switch) possa ter sido instalado de forma errada na aeronave que apresentou o problema.

O E-175 tem quase 20 anos de operação e cerca de 500 aeronaves do modelo voando hoje nos Estados Unidos.

Procurada, a Anac ainda não se manifestou. Às 12h30, as ações ON da Embraer tinham queda de 1,98%.