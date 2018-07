Órgão regulador se reúne com bancos sobre seguradoras de bônus O órgão regulador do setor de seguros de Nova York se encontrou com bancos de grande porte nesta quarta-feira para conversar sobre um plano de apoio às seguradoras de bônus em dificuldades. A notícia fez as ações da Ambac Financial e da MBIA dispararem. Os grandes bancos estão sendo pressionados pelos reguladores de seguros do Estado de Nova York para fornecer até 15 bilhões de dólares em capital novo, publicou o Financial Times. As ações da Ambac subiram 63 por cento, para 13,01 dólares, e as da MBIA avançaram 36 por cento, para 17 dólares. As seguradoras de bônus têm sofrido com o aumento das queixas e com as grandes baixas contábeis, que afetaram seu capital. A principal unidade de seguros da Ambac perdeu, na sexta-feira, a classificação AAA de risco da Fitch. O Departamento de Seguros do Estado de Nova York realizou um encontro com seguradoras de bônus e segurados, disse nesta quarta-feira o porta-voz do departamento David Neustadt. A reunião ocorreu um dia após o Superintendente de Seguros do Estado de Nova York, Eric Dinallo, dizer em comunicado que está conversando com alguns grupos sobre a possibilidade de futuros investimentos de capital no setor de seguros de bônus. (Reportagem de Dan Wilchins)