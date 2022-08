Osasco, a cidade do futuro

Com um Produto Interno Bruto (PIB) superior ao de grandes capitais, como Fortaleza (CE), Recife (PE) e Belém (PA), e um PIB médio por habitante que é duas vezes maior que o de São Paulo (SP) e três vezes superior ao de Belo Horizonte (MG), o município paulista de Osasco proporciona uma sucessão de surpresas positivas para quem não conhecia o seu grande potencial econômico.

O município recebeu, neste mês, o rating brAA (“duplo A”) de longo prazo, em escala nacional, do Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating. A perspectiva do rating foi considerada estável. “A atribuição da nota e a definição da perspectiva estão em linha com a metodologia específica para Entes Públicos da Austin Rating”, diz o relatório. Neste especial Cidades Mais, organizado pelo Estadão e pela Austin Rating, conheça um pouco mais sobre o desempenho de Osasco, cujo crescimento vem sustentando ações que melhoram a vida da população e reforçam a esperança no futuro, a exemplo do maior programa municipal de distribuição de renda do País.

Ascensão de Osasco gera oportunidades

Com forte crescimento econômico impulsionado pelo setor de tecnologia, município investe na melhoria das condições de vida da população

Muita gente se surpreende ao conhecer o potencial econômico de Osasco. Com 700 mil habitantes, o município paulista tem o oitavo maior Produto Interno Bruto (PIB) do País, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – só fica atrás de sete grandes capitais. Entre os dez líderes do ranking, apresenta a maior média por habitante, bem à frente dos demais (confira nos quadros).

É provável que o município conquiste novas posições nas próximas atualizações oficiais do PIB, sempre divulgadas com alguns anos de defasagem. Um modelo de projeção desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) demonstra que o crescimento de Osasco tem ficado bem acima da média do País – chegou a 14% em 2021, contra o patamar nacional de 4,6%.

"Osasco é uma cidade jovem, que deixou de ser um bairro da capital há apenas 60 anos. Temos muito orgulho do caminho que está sendo construído no nosso município", diz o prefeito, Rogério Lins.

Esse crescimento se deve, em grande parte, ao setor de tecnologia, que já emprega quase 50 mil pessoas no município. Osasco abriga nada menos que cinco dos 22 “unicórnios” do País – ou seja, startups que atingiram valor de mercado superior a US$ 1 bilhão. São elas: Mercado Livre, Uber, iFood, Rappi e Facility.

Círculo virtuoso

Outras grandes organizações de tecnologia, como B2W, Dafiti, Shopper, Lalamove e Ascenty, também estão instaladas na cidade. Uber e 99 deverão inaugurar suas sedes locais até o final do ano. Osasco vem se consolidando também como hub logístico, incluindo os Centros de Distribuição da Ambev e da Sanca Galpões, parte do grupo Magazine Luiza.

Longe de ser apenas uma coincidência, toda essa movimentação é resultado de um trabalho consistente de atração de negócios, impulsionado pela política tributária implantada a partir de 2018. A redução de alíquota de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para alguns tipos de atividade, de 5% para 2%, somou-se à excelente infraestrutura e logística oferecidas pela cidade, localizada a apenas 20 km de São Paulo.

Osasco dobrou o ritmo de abertura de empresas nos últimos cinco anos, chegando à média de 750 novos negócios por mês em 2021. A geração de ISS também dobrou no período, levando o município da 16ª posição nacional nesse indicador, em 2016, para a 9ª posição em 2021.

Graças a esse círculo virtuoso, Osasco alcançou no ano passado um recorde na geração de empregos: 24 mil novas vagas em 2021, o que representou um aumento de 16% no nível de ocupação em relação ao ano anterior. Trata-se do melhor índice de crescimento obtido em todo o País, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

A infraestrutura do município inclui 700 km de fibra ótica, que conecta todos os serviços públicos com banda larga de alta velocidade e faz com que Osasco apresente uma das melhores coberturas do País. Para suportar o alto fluxo de dados com eficiência e segurança, a Prefeitura tem investido em data center, servidor e storage.

Como marco da consolidação da vocação tecnológica de Osasco, a cidade vai inaugurar ainda em 2022 o Polo Tecnológico, centro que funcionará como uma grande conexão entre os setores público e privado. A proposta é promover parcerias com grandes empresas da área de tecnologia, discutir melhorias de infraestrutura digital e prover a formação específica para um mercado em constante evolução, criando novas oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional para a população.

Fomentando o futuro

Transferência de renda e investimentos em educação reforçam a esperança das famílias

Osasco lançou no início deste ano o maior programa de transferência de renda realizado por um governo municipal no País, o Nosso Futuro. Mais de 36 mil famílias estão sendo beneficiadas com um cartão-alimentação com valores mensais que chegam a R$ 225 e podem ser usados para comprar alimentos ou qualquer outra despesa relevante para o desenvolvimento da família. "O aumento da arrecadação do município nos últimos anos, da casa de R$ 1,6 bilhão para R$ 5 bilhões, viabiliza esses grandes investimentos em programas sociais", diz o prefeito, Rogério Lins.

O secretário municipal de Planejamento e Gestão, Eder Maximo, ressalta que o programa contribui para movimentar a economia local e para a construção do futuro das famílias, já que os beneficiários são atendidos por outras ações e políticas sociais do Governo Municipal, como ingresso nos cursos de alfabetização, de educação de jovens e adultos e de qualificação profissional. Além disso, é preciso cumprir algumas condições, como manter crianças e adolescentes na escola e a carteira de vacinação em dia. Núcleos chefiados por mulheres ou com pessoas com deficiência recebem um acréscimo de 50% sobre a tabela de cálculo do benefício, baseado na renda e no número de pessoas.

Foco na educação

Osasco ganhou também a maior creche do País, o Mundo da Criança Zona Norte, localizada num terreno de 17 mil m², com 10 mil m² de área construída. São 1,3 mil alunos sendo atendidos em período integral, numa estrutura que inclui 38 salas de aula, salas de amamentação, lactário, multimídia, informática, refeitório, cozinha, padaria, brinquedoteca, teatro e duas quadras, disponíveis para uso da comunidade do entorno.

O município aproveitou o período de isolamento social provocado pela pandemia para reformar mais de 50 unidades escolares, que receberam toda a infraestrutura para alunos e professores. Com o propósito de integrar a tecnologia ao ensino, a rede municipal passou a dispor de Mesas Interativas e Multidisciplinares, instrumentos de apoio às atividades realizadas em sala de aula.