Ouro bate recorde e chega a US$ 855,10 a onça na Europa A cotação do ouro disparou nesta quarta-feira, 2, chegando a US$ 855,10 a onça no mercado europeu e batendo novo recorde, em meio a compras impulsionadas pela queda do dólar, o avanço do petróleo e as crescentes tensões geopolíticas, segundo operadores. Às 14h03, o ouro chegou a US$ 855,10 a onça, frente aos US$ 832,70 registrados no fechamento do mercado norte-americano na segunda-feira. O último recorde no preço era de US$ 850, em 21 de janeiro de 1980.