PAC: 86% dos projetos estão com ritmo adequado O balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) mostra que em dezembro do ano passado 86% dos projetos monitorados estavam com ritmo adequado. Em agosto do ano passado, o porcentual de projetos que tinham essa avaliação era de 80%. Já os projetos que merecem atenção eram 12% ante 10% em agosto do ano passado. Já a quantidade de projetos com ritmo preocupante caiu para 2% em dezembro, ante 10% em agosto. O documento, que é divulgado neste momento pelo Palácio do Planalto, informa também que de agosto para dezembro a quantidade de projetos monitorados pelo PAC subiu de 2.014 para 2.126.