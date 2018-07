PAC: Governo destinou R$ 16,5 bi ao programa em 2007 O governo federal destinou no ano passado R$ 16,5 bilhões do Orçamento Geral da União para investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), salienta o documento do balanço de um ano do programa divulgado hoje em Brasília. Segundo o relatório, desse total, R$ 16 bilhões, ou 97%, foram empenhados, ou seja, foram comprometidos com as ações do programa até 31 de dezembro de 2007. Os pagamentos realizados ao longo do ano passado totalizaram R$ 7,3 bilhões. Ao comparar os períodos do ano, o governo argumenta que a execução financeira dos recursos ganhou agilidade ao longo de 2007. "Na comparação com o primeiro quadrimestre, a dotação cresceu 73%, os empenhos aumentaram 733% e os pagamentos 18.646%", informa o texto oficial. Segundo o balanço, os investimentos em geração e transmissão de energia elétrica, e em petróleo e gás das empresas estatais e privadas alcançaram R$ 40,9 bilhões, dos R$ 56,8 bilhões previstos para o período. No setor de petróleo e gás, foram aplicados R$ 30,4 bilhões, e em geração e transmissão de energia R$ 10,5 bilhões.