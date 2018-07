PAC: governo estima acréscimo de 3.120 MW em 2008 O governo federal estima que, ao longo de 2008, entrarão em operação no sistema elétrico brasileiro 3.120 megawatts (MW) novos. Desse total, 203 MW serão produzidos por duas usinas hidrelétricas - a de Rondon, de Mato Grosso, e a de Castro Alves, no Rio Grande do Sul. Outros 1.275 MW serão acrescentados pela produção em usinas térmicas, 82,6 MW, por pequenas centrais hidrelétricas, e 1.558 MW por usinas que fazem parte do programa de incentivo a fontes alternativas (Proinfa). O governo estima também que os quatro leilões de energia nova marcados para este ano deverão negociar 7.000 MW. Essa conta inclui os 3.300 MW da futura usina de Jirau, no Rio Madeira (Rondônia), que deve ir a leilão em maio próximo; o leilão de energia de reserva, que englobará apenas energia produzida a partir de biomassa e está previsto para abril. Além disso, estão marcados mais dois leilões - um para ser realizado no primeiro semestre, no qual serão negociados contratos para fornecimento de energia a partir de 2011 e outro, no segundo semestre, para entrega de energia a partir de 2013.