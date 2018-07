PAC: usina de Belo Monte deve ser licitada em 2009 O Ministério de Minas e Energia pretende licitar em outubro de 2009 a hidrelétrica Belo Monte, localizada no Rio Xingu (PA) e com capacidade instalada de 11.181 megawatts (MW), segundo consta no balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) divulgado hoje. O investimento previsto para o projeto é de R$ 7 bilhões. Os estudos estão sendo executados pela Eletrobrás. De acordo com o governo, a revisão dos estudos de inventário do Rio Xingu foi entregue à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 31 de outubro do ano passado. Em dezembro, a Funai realizou três vistoriais dentre dez aldeias indígenas que podem ser afetadas pelo empreendimento e o Ibama emitiu o Termo de Referência para o desenvolvimento dos estudos da usina. Até o dia 15 de fevereiro deste ano, o governo prevê que pendências sobre o Termo de Referência junto ao Ibama e à Funai já estarão acertadas. Além disso, outra providência tomada pelo ministério para dar continuidade à viabilização da hidrelétrica é a conclusão, até 1º de fevereiro deste ano, das vistorias técnicas ao futuro local do empreendimento.