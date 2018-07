Pacote de figurinha da Copa vendido no Brasil é o mais barato do mundo, aponta pesquisa

SÃO PAULO – O pacote de figurinhas da Copa do Mundo vendido no Brasil é o mais barato do mundo, aponta pesquisa do Santander Brasil divulgada nesta terça-feira, 24. Os valores foram convertidos em dólar para a comparação.

Segundo levantamento feito pelo economista Luciano Sobral, cada pacote com cinco figurinhas vendido no Brasil custa apenas US$ 0,60 (nas bancas, cada um sai por R$ 2), o menor valor em todos os 42 países analisados. Na Suíça, considerado o país mais caro do ranking, o mesmo pacote sai por US$ 1,80 (ou R$ 6).

Nos cálculos de Sobral, o brasileiro gastaria, no mínimo, US$ 80 para completar o álbum. No país europeu, o suíço teria que desembolsar pelo menos US$245 para obter todas as 682 figurinhas. Tudo isso sem contar as eventuais repetidas.

+ Preencher o álbum da Copa do Mundo custa R$ 474

Outros países “caros” para completar o álbum são a Hungria (US$ 1,48 / R$ 5,1), Polônia (US$ 1,40 / R$ 4,80), Romênia (US$ 1,38 / R$ 4,70) e Rússia (US$ 1,35 /R$ 4,60), a sede da Copa do Mundo deste ano.

Nos Estados Unidos, cuja moeda é base de comparação do estudo, cada pacote sai exatamente por US$ 1, ou pouco mais de R$ 3.

+ Álbum dourado da Copa só é vendido em um país e tem 12 figurinhas exclusivas

A inspiração para a pesquisa veio do Índice Big Mac, pesquisa econômica feita pela revista The Economist para comparar o poder aquisitivo de cidadãos de vários países a partir do preço de um Big Mac. Os critérios de paridade do poder de compra usados na pesquisa levam em consideração o custo de vida nos países.

“Em geral, as figurinhas são mais baratas em países da América Latina e mais caras na Europa, especialmente no leste europeu, considerando os níveis de renda da população”, diz o estudo.

+ Completar álbum da Copa na Venezuela custa 37 salários mínimos

Junto do Brasil, são países “baratos” para colecionar figurinhas o Equador (US$ 0,70 / R$ 2,40), a Argentina (US$ 0,74 / R$ 2,50), o México, o Chile e a Colômbia (US$ 0,75 / R$ 2,60).