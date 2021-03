Paes anuncia auxílios para 900 mil pessoas no Rio e cobra iniciativas federais

RIO - A Prefeitura do Rio anunciou nesta quarta-feira, 24, o programa Auxílio Carioca, que contempla quatro segmentos vulneráveis da sociedade. Serão destinados, ao todo, R$ 100 milhões para cerca de 900 mil pessoas - 14% da população carioca. A iniciativa busca facilitar o isolamento social mais duro que começará na sexta-feira, 26, e vai durar pelo menos dez dias.

Um dos eixos do programa atinge as famílias que já são cadastradas no Cartão Família Carioca, um complemento ao Bolsa Família que existe desde 2010. São cerca de 50 mil famílias, que agora receberão um valor extra de R$ 240 cada, em média, para enfrentar as próximas semanas.

Há também uma iniciativa voltada para lares ainda mais vulneráveis, compostos por pessoas que já estão no Cadastro Único, mas que até hoje não conseguiram entrar nos programas de transferência de renda - 23 mil famílias terão direito a R$ 200 cada.

Nesse caso, como elas ainda não têm a estrutura de recebimento de auxílios, será necessária uma busca ativa. O valor, que será depositado ainda neste mês, ficará disponível por até três meses. “São famílias que não recebem nada e que, pela primeira vez na história, estão sendo contempladas com algum tipo de auxílio”, disse a secretária de Assistência Social, Laura Carneiro.

Outro eixo do programa beneficia vendedores ambulantes da cidade - são 13 mil cadastrados na prefeitura. Eles vão receber uma parcela de R$ 500 cada.

Por último, será depositada ainda uma parcela extra do cartão-alimentação para os alunos da rede municipal, além do adiantamento do benefício de abril - a soma dos dois chega a R$ 108,50. Esse auxílio alcança 643 mil famílias de estudantes e, segundo o cálculo do Executivo, dará uma média de R$ 240 por lar.

Paes cobra iniciativas econômicas nacionais e fala em ‘insensibilidade’

Ao anunciar o programa, o prefeito Eduardo Paes (DEM) disse que os auxílios permitirão que os mais pobres fiquem em casa nesse período de auge da pandemia. “Estamos garantindo para as pessoas mais pobres da cidade a possibilidade de ter renda e se preservar nesse momento. Essa doença é traiçoeira, mata as pessoas, e precisamos que as pessoas façam esse período de isolamento de dez dias com muita disciplina.”

Ainda não contemplados, pequenos bares e restaurantes devem ter medidas anunciadas nos próximos dias, segundo o prefeito, que os considera um caso “mais complexo”. O setor tem cobrado estímulos dos governos para que possam fechar.

Nessa linha, Paes voltou a cobrar de modo enfático iniciativas do governo federal que aliviem as famílias mais pobres. “As pessoas não estão comendo. Não é possível que não se tenha uma sensibilidade nacional nesse momento em que o Brasil perdeu mais de 3 mil vidas no dia de ontem (terça-feira). Tem muita insensibilidade para não se ter uma política nacional nessa direção”, afirmou.

Ele disse ainda que a maioria dos municípios não tem o porte necessário para implementar medidas próprias de auxílio financeiro, já que vivem de recursos carimbados e constitucionais do governo federal. “Existe a necessidade de uma política nacional para quem tem capacidade de fazê-la. Autoridade monetária, aqueles que conduzem a política nacional, entendam: as pessoas estão passando dificuldades, desempregadas, quebrando seus negócios.”