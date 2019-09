Pagamento do Saque Imediato do FGTS começa nesta sexta-feira

A Caixa fez na manhã desta quinta-feira, 12, um vídeo ao vivo no Facebook para tirar dúvidas sobre o Saque Imediato do FGTS. O pagamento começa nesta sexta-feira, 13, para quem tem conta poupança individual na Caixa e nasceu entre os meses de janeiro a abril. Também recebe quem tem conta corrente na instituição e solicitou o benefício até 8 de setembro.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse no vídeo que essa deve ser a maior liberação de recursos da história do Brasil. “A cada duas semanas vamos liberar cerca de R$ 5 bilhões. A Caixa está preparada para atender a população com tranquilidade. Serão R$ 15 bilhões liberados para cerca de 30 milhões de pessoas apenas neste primeiro mês”, disse.

O Saque Imediato é uma modalidade distinta do Saque Aniversário, embora também leve em consideração o mês de nascimento para realizar os depósitos. O Saque Imediato tem caráter extraordinário, enquanto o Aniversário deve ser solicitado e pode ser realizado todos os anos.

Entenda como funciona o Saque Imediato:

Quem tem direito ao saque de R$ 500 do FGTS?

Os contribuintes podem sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS. Um trabalhador com uma conta ativa e outra inativa, por exemplo, pode receber até R$ 1 mil. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 96 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados.

Como consultar o saldo da conta no FGTS?

É possível acessar o extrato do FGTS pelo site da Caixa e também pelo aplicativo, disponível para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows.

Confira como se cadastrar no app:

Clique em “Primeiro acesso”, na parte inferior da tela.

O aplicativo o direcionará à parte de “Contrato”. Aceite os termos de uso.

Em seguida, será preciso informar seu Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser consultado nos extratos do FGTS, na carteira de trabalho ou Cartão do Cidadão.

Depois, insira seus dados pessoais, como nome completo, nome dos pais, data de nascimento, naturalidade, CPF, número da carteira de identidade e título de eleitor.

Por fim, crie uma senha de acesso.

Como sacar o FGTS

O valor será depositado automaticamente para quem tem poupança na Caixa. Para os demais trabalhadores, confira as regras:

Casas lotéricas: até R$ 100, o saque é permitido após apresentação de documento oficial com foto e número de CPF; entre R$ 100 e R$ 500, saque permitido após apresentação de documento de identificação oficial com foto, número de CPF e Cartão do Cidadão

Caixas eletrônicos: saque permitido para todos os valores, após apresentação do Cartão do Cidadão.

Caixa Aqui: saque permitido para todos os valores, após apresentação de documento de identificação oficial com foto e Cartão do Cidadão com senha

Agência da Caixa: saque permitido para todos os valores, após apresentação de documento de identificação oficial com foto e Cartão do Cidadão com senha

Calendário de pagamento dos $ 500 FGTS

Os primeiros a receberem o dinheiro são os nascidos entre janeiro e abril que possuem conta poupança na instituição. Além disso, a conta poupança deve ter sido criada até 24 de de julho para ter direito ao crédito automático. Contas abertas após essa data devem solicitar o crédito de acordo com o calendário dos demais trabalhadores.

Quem tem conta corrente na Caixa e nasceu no período recebe o dinheiro nos mesmos dias, desde que tenha solicitado o benefício até 8 de setembro. Quem faz aniversário entre janeiro e abril e perdeu o prazo de solicitação ainda pode pedir, mas só terá o crédito em conta em 27 de setembro, na próxima leva de aniversariantes.

No caso dos contribuintes que não têm qualquer tipo de conta na Caixa Econômica, não é necessário solicitar previamente o pagamento do benefício. Confira as datas de pagamento:

Qual o prazo para sacar os R$ 500 FGTS?

Os valores devem ser sacados até 31 de março de 2020. Quem não quiser retirar o dinheiro deve comunicar a Caixa até 20 de abril do mesmo ano. Quem mora fora do Brasil pode aderir ao Saque Imediato? O saque também está autorizado para quem mora no exterior. É necessário consultar o site da Caixa e checar quais são as embaixadas habilitadas a realizar o pagamento.

Qual será o horário de funcionamento das agências da Caixa? As agências da Caixa terão duas horas a mais de expediente nesta sexta-feira, e funcionarão no sábado, de 9h às 15h. O horário estendido de funcionamento também valerá para segunda e terça-feira da próxima semana.

O Saque Imediato interfere na multa rescisória de 40% do FGTS?

Não interfere. A multa é calculada sobre o valor total devido pelo empregador durante o contrato, ou seja, realizar ou não o Saque Extraordinário não interfere no valor da rescisão.

Quem saca os R$ 500 pode fazer financiamento imobiliário?

O Saque Imediato não prejudica quem quiser fazer o chamado saque habitacional para dar entrada em um imóvel. É possível sacar o dinheiro e realizar um financiamento imobiliário normalmente.