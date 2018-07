País pode ter de racionar energia este ano, diz fonte Uma importante autoridade do governo na área energética disse hoje que "não é impossível" que o Brasil passe por um racionamento de energia ainda em 2008. "Não estou dizendo que vai ter problema. Não é impossível haver um racionamento este ano, mas o mais provável é que não tenha", disse. A mesma autoridade sugeriu que o governo comece a pensar em um plano de contingenciamento, para evitar situação parecida com a de 2001, quando foi pego de surpresa e teve de elaborar um plano de racionamento às pressas. No início, as medidas eram tratadas como racionalização. "Você só discute temas como apólice de vida e sepultura quando você está bem de saúde. Assim deve ser com coisas desagradáveis, como o racionamento. Esse assunto deve ser discutido muito antes. Não sob pressão", disse. Além de elaborar um plano de contingenciamento para um eventual apagão, o governo também deveria fazer campanhas para estimular a população a economizar recursos energéticos, sugeriu a fonte. A segurança no abastecimento de energia vem sendo questionada nos últimos dias por causa da redução do nível dos reservatórios de água das hidrelétricas. Nas regiões Sudeste/Centro-Oeste, por exemplo, os lagos das usinas estão operando com menos de 45% da capacidade. A escassez de chuvas, em pleno período "molhado", fez com que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ordenasse o acionamento de todas as termoelétricas disponíveis.