Pais que não têm bons hábitos financeiros estão passando isso para os filhos

O cérebro é uma máquina perfeita que processa nossos pensamentos, racionalidades, emoções, sentimentos, entre outras coisas e que nos leva a ação e a padrões de comportamentos, os hábitos. Os pais podem, ainda, não ter se dado conta, mas estão ensinando muitos hábitos financeiros aos seus filhos. Criar bons hábitos financeiros é uma das melhores maneiras de buscar transformar nossos filhos em adultos com um bom grau de bem-estar financeiro.

É essencial, ainda na infância, educá-los sobre finanças pessoais e a manter uma relação sadia com o dinheiro. As crianças são naturalmente curiosas, ávidas por conhecimento, e imitar os pais, assim aproveite para estimular os bons hábitos financeiros, principalmente em casa. Não há uma idade certa para começar a tratar do assunto, aproveite quando eles manifestem alguma curiosidade e fale abertamente envolvendo-os nas questões financeiras da família.

As crianças fazem muitas perguntas, desde sobre coisas imediatas como “mamãe compra esse brinquedo para mim?”, e muitas vezes os pais são pegos de surpresa e respondem que não tem dinheiro ou algo parecido, mas isso não é necessariamente verdade.

Não dizer a verdade não é uma boa estratégia. Surgem, também, questões maiores como “nós somos pobres?”, “por que nós temos casa na praia e tem gente sem casa?”, “por que a casa de fulano é grande e a nossa é muito pequena?”. Por vezes, a resposta é o silêncio. Mas, essa atitude não é entendida com clareza pela crianças e pode, até mesmo, inibi-los de continuar a fazer perguntas.

Ron Lieber, colunista do The New York Times, dá uma dica interessante, nesses casos para que você possa ter algum tempo para pensar na resposta e entenda a motivação do seu filho, pergunte: “Por que você está perguntando isso?”. Assim, você terá chance de dar uma resposta sincera e mais adequada.

Podemos gerar comportamentos inadequados quando não damos responsabilidades, como cuidar de certas tarefas domésticas. Mas, também, não devemos dar atenção total o tempo todo, permitindo, por exemplo, que nos interrompam com algo que não é urgente, quando estamos no telefone. Temos de dar exemplo no uso do dinheiro e que gastar conscientemente, poupar e doar fazem parte de nossa vida financeira.

Sem dúvida a mesada é um instrumento muito eficaz para permitir a geração de bons hábitos. A oferta de cartões de crédito é outro instrumento útil, mas a lei brasileira não permite que sejam concedidos cartões a menores de idade. Mas existem alternativas como cartões adicionais ou cartão pré-pago. Algumas fintechs já oferecem contas digitais com cartão de débito. Uma mensagem é clara: os pais que não têm bons hábitos financeiros estão passando isso para os filhos.

* PROFESSOR DE FINANÇAS DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS-SP