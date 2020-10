Pandemia ainda tinha efeito negativo sobre 33,5% das empresas na segunda quinzena de agosto

RIO - O Brasil tinha 3,4 milhões de empresas em funcionamento na segunda quinzena de agosto, sendo que 33,5% delas informaram que a pandemia do coronavírus afetou negativamente suas atividades - na quinzena anterior eram 38,6%. Os dados são da Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da covid-19 nas Empresas, que integram as Estatísticas Experimentais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para 37,9% das empresas em funcionamento, o efeito da pandemia sobre os negócios foi pequeno ou inexistente, enquanto outros 28,6% relataram ter observado um impacto positivo.

As empresas do setor de construção foram as que mais sentiram impactos negativos da covid-19: 40% das companhias do setor se queixaram dos reflexos da pandemia. No comércio, 36% das companhias reportaram efeitos negativos nos negócios. Na indústria, 31,8% das empresas foram afetadas negativamente, enquanto nos serviços houve efeitos negativos em 30,5% das companhias.

Os efeitos negativos foram percebidos por 33,7% das empresas de pequeno porte, 22,8% das intermediárias e 23,8% das grandes empresas.

Entre as regiões, a pandemia impactou negativamente 30,4% das empresas no Norte; 35,0% no Sudeste, 37,2% no Sul, 31,4% no Centro Oeste e 24,7% no Nordeste.

Queda nas vendas

A pandemia provocou queda nas vendas ou serviços comercializados em 32,9% das empresas em funcionamento no País na segunda quinzena de agosto. Por outro lado, 34,7% das empresas disseram que o efeito foi pequeno ou inexistente, e outros 32,2% das companhias declararam ter registrado aumento nas vendas com a pandemia.

Entre os setores, 42,7% das empresas da construção tiveram redução nas vendas. Na indústria, 29,8% venderam menos. Nos serviços, houve redução em 30,8% das companhias.

Por outro lado, 40,7% das empresas do comércio perceberam aumento nas vendas, com destaque para o comércio de veículos, peças e motocicletas (46,6%) e o comércio varejista (43,0%). Outros 34,3% das empresas de Comércio tiveram redução nas vendas.

A queda nas vendas foi mais sentida entre as pequenas empresas, alcançando 33,1% delas. Entre as grandes empresas, 22,8% venderam menos, e entre as médias empresas essa proporção foi de 19,8%.

Demissões

Na segunda quinzena de agosto, 280 mil empresas reduziram a quantidade de empregados em relação à quinzena anterior, sendo que 56,8% delas diminuíram em até 25% o quadro de pessoal.

A maioria das empresas em funcionamento, 85% delas, o equivalente a 2,9 milhões de companhias, manteve o número de funcionários em relação à quinzena anterior. Uma fatia de 8,1% indicou demissões.

No período, 25,7% das empresas mantiveram funcionários em trabalho domiciliar (teletrabalho, trabalho remoto e trabalho a distância) e 20,1% anteciparam férias dos empregados.