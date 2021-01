Pandemia muda a cara das liquidações de início de ano das grandes redes varejistas

A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina das liquidações neste início de ano. A promessa é fugir das grandes aglomerações. Para isso, os varejistas optaram por estender o evento por vários dias e incluir o canal online, tão usado desde o início da pandemia, na venda das pechinchas.

A “liquidação fantástica” do Magazine Luiza, a mais tradicional de todas, marcada por longas filas de espera dias antes do evento, será fatiada neste ano. Algumas promoções começam na quinta-feira, dia 7, nas lojas físicas, no site e no aplicativo, e vão até domingo, dia 10. Os descontos, de até 80%, e os preços anunciados valem para loja física e o site.

Ao antecipar as promoções, a intenção, segundo a varejista, é “aliviar a forte demanda na sexta-feira, dia 8”, que, no entanto, deve reunir a maior parte das ofertas. Ao contrário de anos anteriores, quando as lojas físicas começavam a funcionar mais cedo, neste ano, os pontos de venda devem abrir as portas no horário normal.

Na rede Extra, a liquidação vai durar uma semana. Começou na última segunda-feira e vai até o próximo domingo. O evento inclui as lojas físicas de hipermercados, supermercado, minimercado, além do e-commerce alimentar. Os descontos são de até 50%.

A Lojas Americanas também terá sete dias de liquidação, de 4 a 10 de janeiro, que inclui as lojas físicas e o comércio online. A varejista informa que a promoção envolve 45 categorias de produtos, de eletrodomésticos a alimentos, e os descontos são de até 80%.

Na Via Varejo, dona das bandeiras Casas Bahia e Ponto Frio, a promoção vai de 4 a 10 de janeiro, com desconto de 70%, e envolve as lojas físicas e o comércio online.

Logística

Outro diferencial das varejistas na liquidação deste ano é a entrega rápida dos produtos, para quem optar pela compra online. O Magalu vai disponibilizar em diversas cidades a retirada do produto adquirido no e-commerce na loja mais próxima do endereço do cliente. A Lojas Americanas também promete entregar a compra online em até três horas, se ela tiver sido feita no site, porém na loja mais próxima da casa do cliente.