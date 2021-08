Pandemia tira R$ 14,3 bilhões por ano das famílias

Além da inestimável perda emocional, as mortes por covid-19 já enxugaram a renda potencial das famílias em R$ 14,3 bilhões por ano. Esse é o ganho que as pessoas de 20 anos ou mais que não resistiram à doença teriam, caso seguissem recebendo suas remunerações, na estimativa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV).

Diferentemente da queda de renda provocada pela perda de um emprego, que pode ser recuperada no futuro, com novos empregos ou aumentos de salário, esses valores precisarão ser recompostos por outros membros das famílias, colocando-as sob o risco da pobreza.

Os cálculos do estudo, que está para ser publicado e foi obtido pelo Estadão/Broadcast, foram atualizados na quinta-feira, quando o total de mortos por covid-19 estava em 557 mil. Isso significa que a segunda onda da pandemia, que já matou mais neste ano do que a primeira em 2020, elevou as perdas da renda potencial em 180%. A versão inicial do estudo, de janeiro, calculava as perdas em R$ 5,1 bilhões, levando em conta o número de mortes registradas até meados de janeiro.

“Tem tanta gente desempregada, mas essas pessoas não necessariamente serão capazes de substituir no mercado de trabalho aqueles que morreram. Sem contar a questão humanitária. É um desastre”, diz Claudio Considera, coordenador do Núcleo de Contas Nacionais do Ibre/FGV e responsável pelo levantamento.

O taxista carioca Márcio Antônio do Nascimento Silva, de 57 anos, teve que se reinventar financeiramente por causa da crise causada pela pandemia. Ele já enfrentava um drama de saúde com o filho mais velho, de 30 anos, e perdeu o filho do meio, Hugo, aos 25, para a covid-19, em abril do ano passado.

Nos primeiros meses da pandemia, além da tragédia familiar, o taxista ficou sem trabalhar. Conseguiu receber a primeira rodada do auxílio emergencial do governo federal, mas, sem os ganhos com o táxi, a renda familiar de Márcio caiu quase à metade. Ele mora em Copacabana, na zona sul do Rio, com a esposa, funcionária pública municipal, e o filho caçula, de 16 anos. Só que ele ajuda também a família do filho mais velho, vítima de uma paralisia parcial decorrente da chikungunya, que contraiu em 2018. Com a morte de Hugo, passou a ajudar o neto, de 6 anos. De repente, se viu diante da necessidade de ajudar a sustentar três lares.

“Minha esposa tem trabalho fixo, mas não dava para sustentar três famílias. O que eu tive foi muita ajuda dos amigos, que colaboraram financeiramente”, conta o taxista, que passou a trabalhar com compras de supermercado, usando aplicativos que oferecem o serviço, e a fazer corridas agendadas de táxi, para conhecidos. “Hoje, 80% dos ganhos vêm do serviço de compras de supermercado”, diz Márcio, que voltou a trabalhar com o táxi em setembro do ano passado.

Renda per capita

A escalada da pandemia neste ano, agravada em março e abril, não mudou o padrão de concentração das perdas financeiras em São Paulo e no Rio de Janeiro. Dos R$ 14,3 bilhões enxugados em rendimentos das famílias, R$ 5,8 bilhões foram perdidos nos dois Estados. São Paulo somou uma perda de R$ 4,2 bilhões, cerca de 30% de toda a renda potencial perdida.

“A renda per capita vai ser, ainda que marginalmente, afetada por essas pessoas que se foram e deixaram de gerar renda. E aquelas outras pessoas que dependiam da renda desses familiares e cônjuges vão ficar mais pobres”, diz o economista Fabio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A estimativa da FGV considerou a massa de rendimentos mensais totais das pessoas falecidas, incluindo aposentadorias. A perda prematura de aposentados afeta especialmente as famílias mais pobres, que muitas vezes têm na aposentadoria dos mais idosos uma importante fonte de renda.

No primeiro trimestre de 2021, três em cada dez lares brasileiros viviam sem nenhuma renda do trabalho, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Devido à crise, a proporção de domicílios sem renda de trabalho passou de um quarto, no primeiro trimestre de 2020, para quase um terço, no primeiro trimestre de 2021.

“Tem muitos casos em que os idosos moram com filhos e netos. A perda dessa aposentadoria nem sempre dá direito à pensão, então, isso pode afetar o rendimento domiciliar dos mais vulneráveis”, diz Sandro Sacchet de Carvalho, pesquisador do Ipea.