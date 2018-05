Panelaços são registrados durante pronunciamento de Temer

SÃO PAULO - Panelaços foram ouvidos na noite deste domingo, 27, em diversos lugares durante o pronunciamento do presidente Michel Temer, que anunciou a redução de R$ 0,46 no preço do diesel por 60 dias, para tentar acabar com a greve dos caminhoneiros, entre outras medidas.

Em São Paulo, houve registros de protestos em Moema, Perdizes, Jabaquara, Pompeia, Bela Vista e centro. No Rio, manifestações foram realizadas em prédios dos bairros de Ipanema, Laranjeiras, Flamengo, Tijuca e Barra da Tijuca. Pessoas gritaram “Fora Temer” nas janelas e pediram a renúncia do presidente.

Brasília, Niterói, Belo Horizonte, Águas Claras (DF), Porto Alegre, Recife, Balneário Camboriú (SC), Salvador, entre outras cidades, também tiveram registro de manifestações com panelas.

