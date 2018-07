Panorama de ganhos em Wall Street é pessimista-pesquis Reuters Analistas em Wall Street estão cada vez mais pessimistas sobre os balanços financeiros a serem divulgados nos Estados Unidos para o primeiro e segundo trimestre de 2008, bem como para o último trimestre de 2007, segundo pesquisa semanal da Reuters Estimates. O estudo mostrou que analistas esperam que os lucros do primeiro trimestre das empresas do S&P 500 cresça somente 4 por cento, numa comparação anual, e 4,2 por cento no segundo trimestre. Na última pesquisa divulgada na semana passada, a perspectiva de crescimento era de 4,5 e 4,4 po cento, respectivamente, abaixo das expectativas observadas em outubro, de 11,4 e 9,4 por cento. A previsão de analistas para lucros do quarto trimestre caiu 10,9 por cento ante ano anterior. Pior do que as quedas de 9,1 por cento observadas na previsão da semana passada, e um contraste evidente contra os 11,5 por cento de crescimento estimados na pesquisa de primeiro de outubro. (Reportagem de Ritsuko Ando)