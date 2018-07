Panorama dos EUA em 2008 piorou, diz chefe do Fed

O presidente do Fed (Federal Reserve Bank, o Banco Central americano), Bem Bernanke, disse nesta quinta-feira que as perspectivas da economia americana para 2008 pioraram e que novos cortes nas taxas de juros podem ser necessários para estimular o crescimento econômico. "A situação financeira permanece frágil, e muitos mercados continuam prejudicados", disse Bernanke em uma declaração. "À luz das recentes mudanças no panorama e dos riscos ao crescimento, uma amenização adicional das políticas pode ser necessária." "Nós estamos prontos para tomar ações adicionais significativas se necessário para dar apoio ao crescimento e promover proteção adequada contra riscos de desaceleração", disse Bernanke. As declarações foram feitas um dia depois de bancos de investimentos como o Goldman Sacks terem advertiu que os Estados Unidos estão se encaminhando para uma recessão. O Fed deve se reunir novamente em 29 e 30 de janeiro para decidir se mantém ou muda a atual taxa de juros americana, que atualmente é de 4,25% ao ano. A crise no mercado de crédito imobiliário para pessoas com alto risco de inadimplência vem há meses provocando problemas na economia americana, levando a quedas nas bolsas e a uma restrição no crédito bancário. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.