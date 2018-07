Pão de Açúcar investirá R$ 1 bilhão em 2008 O grupo de varejo Pão de Açúcar investirá R$ 1 bilhão na abertura de lojas, infra-estrutura, tecnologia e logística em 2008. No ano passado, o investimento foi de R$ 1,2 bilhão. A empresa pretende abrir 105 unidades este ano, sendo 80 da marca Extra Fácil, 14 lojas do Assai, um Extra e as demais no formato de supermercado, com Pão de Açúcar (6 unidades), CompreBem/Sendas (3) e Extra Perto (1). O grupo deve encerrar o ano com 669 lojas. O Pão de Açúcar calcula que gerará oito mil empregos diretos ao colocar os projetos em prática, segundo comunicado divulgado pela empresa hoje. A rede de varejo revelou que espera atingir vendas brutas superiores a R$ 20 bilhões este ano, com crescimento das vendas no conceito "mesmas lojas" (em funcionamento há pelo menos um ano) acima da inflação e evolução da área de não-alimentos em dois dígitos. O grupo também elegeu como metas para 2008 reforçar a presença no segmento de comércio eletrônico. O objetivo do Pão de Açúcar é saltar dos atuais 24% de participação no ramo de não-alimentos para 33% em 2010.